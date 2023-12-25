陝西省政協代表團與巴西里約僑界展開座談　

中評社北京12月25日電／據人民網報導，當地時間12月23日，由陝西省政協副主席楊冠軍率領的陝西省政協友好代表團到訪巴西里約熱內盧的巴西華人文化交流協會會館，與里約僑界舉行座談。中國駐里約熱內盧代總領事王尉育、巴西中國友好協會主席恩裡克·庫托·諾布雷加，以及巴西華人文化交流協會主席上官建峰等里約主要僑團代表出席座談會並發言。



楊冠軍表示，地方合作是中巴雙邊合作的重要組成部分，此次代表團巴西之行與巴西帕拉伊巴州政府各部門進行了深入務實交流，探討了兩省州在教育、經貿、科技等領域合作的可能性。陝西省未來將不斷擴大與巴西地方之間的友好交流，聚力開放發展，增進民心相通。楊冠軍希望里約僑胞為陝西省與巴西地方之間的合作牽線搭橋，進一步增進兩國地方之間的友誼與合作，並希望里約僑胞能夠去陝西走一走，看一看，認識陝西、瞭解陝西、感知陝西。



王尉育表示，代表團的到來展現了陝西省對統籌、利用國內國際兩個市場、兩種資源，做好改革開放這篇大文章的政治站位和遠見卓識。王尉育號召里約僑胞們利用此次座談機會，與代表團一行進行深入交流，為陝西省的經濟發展出謀劃策，並表示中國駐里約總領事館將繼續全方位開展工作，推動中國與領區各領域合作取得更多實實在在的成果，不斷增進兩國人民的相互瞭解和友誼，為中巴關係發展注入新動力。



諾布雷加介紹了巴西中國友好協會建會以來長期推動巴中兩國人民友誼所取得的重要成果，希望與里約華僑華人以及包括陝西省在內的中國地方省份開展更多務實合作，組織代表團互訪等多種交流活動，增進巴中兩國各界之間的相互瞭解，建立互信，發展友誼。



上官建峰表示，巴西華人文化交流協會成立二十多年來，立足里約當地，密切團結僑胞，堅持融入和回饋當地社會，不斷傳播中華文化，助力中巴友好。此次代表團的到來為里約和陝西之間開拓了更加廣闊的交流合作渠道，巴西華人文協將以此為契機積極作為，努力當好陝西省的形象大使，助推陝西走進巴西。

