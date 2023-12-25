蔣經國日記30日出版　蔣萬安：延續好精神

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月25日電（記者 張穎齊）台“國史館”整理自美國運回台灣的兩蔣日記，預計30日舉辦《蔣經國日記（1970～1979）》新書發表會。蔣經國孫子、中國國民黨台北市長蔣萬安25日被問及如何看待祖父功業？他表示，不同時代的領導者都會碰到不同的挑戰，對於蔣經國好的精神，他現在就可好好來延續，會持續傾聽民眾聲音。



由蔣經國媳婦蔣方智怡託付給美國史丹佛大學保管的兩蔣日記，歷經多年纏訟，最終由美國法院判歸“國史館”，今年9月14日空運抵台，“國史館”日前已先出版《蔣中正日記》，預計30日舉行《蔣經國日記（1970～1979）》新書發表暨座談會。“國史館”指出，蔣經國日記始於1937年5月4日，終止於1979年12月31日，此次出版的日記是蔣經國擔任“行政院副院長”、院長和“總統”的主政時期，也確立了台灣經濟發展的大方向。



蔣萬安今日上午在台北大巨蛋舉辦台北市長就職滿周年記者會，一級局處首長均參與，會後與國民黨台北市副市長林奕華、李四川受訪。



記者詢問，“國史館”30日將公開蔣經國日記，蔣經國生前對子女有期待、也重用本土人士“吹台青”政策等，請問蔣萬安如何看祖父的功業？

