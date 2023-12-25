第六屆全球湄公河研究中心智庫論壇曼谷舉行

中評社北京12月25日電／據人民網報導，12月22日，第六屆全球湄公河研究中心智庫論壇在泰國曼谷隆重召開。中國國際問題研究院副院長、全球湄公河研究中心（中國中心）主任榮鷹和泰國國際問題研究中心主任、全球湄公河研究中心（泰國中心）主任阿努森分別致開幕辭，泰國外交部副次長潘提帕發表了主旨演講。來自全球湄公河研究中心六個國家中心的代表以及湄公學院、柬埔寨合作與和平研究所、馬來亞大學、中國南方電網公司等十多位專家和企業人士齊聚一堂，深入探討了在理論和實踐層面如何推動共建瀾湄命運共同體願景等問題。



潘提帕表示，全球湄公河研究中心智庫論壇在湄公河－瀾滄江合作中扮演著關鍵角色，成為政府、學術界和公共部門之間的橋梁。湄公河次區域因其獨特的地理位置、豐富的自然資源、新興經濟體和多元文化而充滿潛力，但這一潛力尚未被充分挖掘。作為促進合作的潛在領域，這一次區域正受到更多外部合作夥伴的關注。



潘提帕強調，瀾湄國家應加大力度，通過物理和數字手段推動未來的互聯互通。物理互聯互通成為泰國現政府的首要議程，目前泰國正在積極推進泰中高鐵項目，以實現與中老鐵路的無縫對接。除此之外，軟連接也應受到優先關注，特別是數字和數據連接，同時需要協調制定跨境規則和條例，促進貿易和投資。



潘提帕表示，瀾湄國家有必要加強合作，共同應對新興挑戰，尤其是那些直接影響人民生命和財產安全的跨國犯罪、網絡賭博、電信詐騙和網絡欺詐。為了構建更美好的未來，瀾湄國家需要通過加強政策協商和交流來應對跨界霧霾污染，因為這直接影響人們的健康和生活質量，同時破壞糧食和能源安全。泰國鄭重承諾進一步加強行動，實現可持續發展目標，並提出加強科技創新合作，促進數字化和綠色轉型。



在接下來的圓桌討論中，與會學者深入研討了瀾湄國家如何加強政策對話、深化基礎設施互聯互通、促進民心相通，以及共同應對全球複雜形勢，共同推動各國現代化和經濟發展目標等議題。

