游梓翔曝國際危機組織關切大選　給藍綠建言

世新大學傳播博士學程教授游梓翔25日在臉書指出，2024台灣大選可能變成危機，聽聽國際危機組織（ICG）怎麼提醒。（游梓翔臉書） 中評社台北12月25日電／“大選可能變危機，聽聽國際危機組織怎麼提醒”，世新大學傳播博士學程教授游梓翔25日在臉書表示，台灣大選最近在國際危機組織（International Crisis Group， ICG）首頁被置頂，登出該組織研究員的分析；針對民進黨2024統候選人賴清德或中國國民黨候選人侯友宜勝選，ICG都提出建議。



游梓翔在臉書表示，台灣大選最近在國際危機組織（ICG）首頁被置頂，登出該組織研究員的分析。ICG的使命是“避免戰爭、形塑政策、促進世界和平”。首頁下方是大大的“以色列／巴勒斯坦”和“烏克蘭／俄羅斯”，這說明在ICG眼中，台灣選舉可能成為潛在危機。但台灣部分媒體，卻選擇“報喜”多於“報憂”，說ICG分析台灣大選結果“會是改善兩岸關係的機會”。但要避免危機，台灣不能不瞭解IGC對“如何避免選後緊張升高”具體提出了哪些提醒。



游梓翔指出，ICG只給了民進黨和國民黨建議，因為文章說“民眾黨沒有現實的勝選可能”（the TPP has no realistic prospects）。

如果是民進黨賴清德勝選。ICG建議——

1.私下和北京溝通，表達願以兩岸能接受方式維繫關係

2.如1無共識，就重回2016路線，承認1992歷史事實並表明遵守現存法律框架

3.訴求北京對推進兩岸關係的興趣，表達在開放觀光、學生交流，以及執法和海上安全上有合作意願，並以此為條件要北京降低對台軍事經濟施壓

