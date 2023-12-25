意大利中國商會2023年年會在米蘭召開

中評社北京12月25日電／據人民網報導，日前，意大利中國商會2023年年會在米蘭成功舉辦，會議對過去一年來為中意經貿合作作出突出貢獻的企業及個人進行了表彰，並選舉了新一屆商會會長。中國駐米蘭總領事劉侃、意大利皮埃蒙特大區阿斯蒂省省長毛裡齊奧·拉塞羅以及商會會員負責人及代表200餘人參加了此次活動。



劉侃總領事在致辭中表示，中意同為文明古國，雙邊合作具有源遠流長的友好傳統、廣泛多元的共同利益和扎實深厚的合作基礎。今年以來，雙方在經貿領域合作亮點頻仍。兩國工商界深化互利合作的願望十分強烈，雙邊經貿合作的潛力巨大，機遇無限。作為雙邊經貿合作的主力軍和文明互鑒的貢獻者，兩國企業家應繼續保持緊密合作，共同推動產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，為中意合作添磚加瓦，為提升兩國人民福祉作出更大貢獻。意大利中國商會要立足國際化、制度化、規範化的定位，繼續發揮好平台和橋梁作用，持續完善會員服務，不斷提升履職能力和服務水平，為促進中意經貿合作作出更大貢獻。



會上華為意大利子公司、中國意大利移動子公司、意大利寶瑪克公司、意大利藍天旅遊集團等多家中意企業榮膺商會頒發的貢獻獎，以表彰其在各自領域為中意經貿關係發展所做的工作。與會者紛紛表示，2024年將以中意全面戰略夥伴關係建立20周年為契機，不忘初心，砥礪前行，共同書寫中意企業合作和經貿發展的新篇章。