以色列總理：以軍行動未受外部壓力影響

中評社北京12月25日電／據新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡24日在特拉維夫表示，以軍的行動基於作戰需要而定，並未受到外部壓力影響。



據以色列總理辦公室發布的消息，內塔尼亞胡當天在內閣會議上否認媒體有關美國“已經並正在阻止以色列在本地區行動”的報導。他說，作為主權國家，以色列的決定基於作戰考慮，如何使用部隊是以國防軍的獨立決定，不受外部壓力影響。



內塔尼亞胡說，“這將是一場漫長的戰爭”。以色列將繼續對加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）進行打擊，直到實現所有目標，即摧毀哈馬斯、所有被扣押人員獲釋、確保加沙地帶不再對以色列構成威脅。



以色列國防軍24日說，以軍過去一天襲擊了加沙地帶約200個目標，打死多名哈馬斯武裝人員。另據巴勒斯坦電視台報導，以軍主要襲擊地點包括布賴傑難民營、努賽賴特難民營、邁加齊難民營以及代爾拜拉赫東部地區，造成至少40人死亡。



自10月7日巴以新一輪衝突爆發以來，以軍多次向加沙地帶北部居民、南部汗尤尼斯居民發布撤離令。據聯合國數據，以軍在加沙地帶的軍事行動造成190萬巴勒斯坦人流離失所。另據加沙地帶衛生部門12月23日數據，本輪衝突已導致超過2萬名巴勒斯坦人死亡、5.3萬人受傷。