藍“立委”候選人涉賭毒　綠黨團要侯友宜說明

民進黨團召開“以賭養毒？揭穿邱鎮軍謊言背後的賭場帝國”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）民進黨團25日上午於“立法院”召開“以賭養毒？揭穿邱鎮軍謊言背後的賭場帝國”記者會，民進黨團幹事長劉世芳、“立委”林楚茵、苗栗縣“立委”候選人曾玟學共同出席，揭露國民黨苗栗“立委”候選人邱鎮軍的涉賭涉毒黑幕，並質疑國民黨2024大選候選人侯友宜對此視而不見，要求邱鎮軍退選。



曾玟學表示，邱鎮軍的太太詹美娟曾經是苗栗市多間電子遊藝場的負責人，包括阿帕契、104、天網星等，而這些遊藝場都是毒品交易和吸食的場所，涉及上百件的刑事案件。他說，邱鎮軍一直否認自己與這些遊藝場有關，只說自己是房東，但事實上他們夫妻是直接的經營者，甚至還支持統促黨的不分區委員。他要求邱鎮軍回答三個問題：一、你到底是房東還是老闆本人？二、你知不知道你的遊藝場已經變成了毒窟？三、你是不是在毒害苗栗的客家子弟？



劉世芳則批評，侯友宜是一個說謊不打草稿的候選人，邱鎮軍的遊藝場就在苗栗市多所國中小學的附近，危害青少年的健康和安全，但侯友宜卻對此不聞不問，卻不言不慚的說要重啟特偵組。他說，這是國民黨長期縱容地方上貪腐勢力的一個最標準的代表，也是民主政治上的悲哀。他呼籲苗栗的鄉親們不要再選擇國民黨執政的苗栗縣，而要選擇民進黨和民主大聯盟的候選人，杜絕毒品和賭博的危害。

