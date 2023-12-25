時代力量質疑黃珊珊收建商錢　疑有對價關係

時代力量25日召開記者會，指控民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊收建商錢炒地。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）社子島開發案是台北市近年來最具爭議的都市計劃之一，涉及數百億元新台幣的土地開發利益。時代力量25日召開記者會，指控民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊，在2022年參選台北市長期間，收受買下社子島土地的建商財團的383萬元捐款，疑有對價關係。



25日上午時代力量黨團於“立法院”召開“除了藍綠，白也炒地！為什麼建商大買社子島又投資黃珊珊？”記者會，時代力量“立委”邱顯智和不分區“立委”候選人王寶萱出席，指控黃珊珊收建商383萬 ，痛批民眾黨加入藍綠炒地行列。



邱顯智指出，黃珊珊擔任台北市副市長時，負責社子島開發案的同時，卻接受了文心建設集團的大筆捐款。文心建設集團是一個買下社子島許多畸零地的建商，這些畸零地有可能在未來變成建地，賺取巨額利潤。邱顯智懷疑，黃珊珊跟文心建設之間，是否有不正當的交易關係。他認為，這樣的行為違背了新政治的理念，也傷害了社子島居民的權益，讓社子島成為建商的炒地基地。



王寶萱痛批，柯文哲涉入投資農地，並指出新竹頭前溪沿岸都市計劃是藍綠白三黨共同推動的土地炒作計劃，對於土地正義的價值和居民的權益毫不顧忌。王寶萱揭露柯文哲持有的新竹市隆恩段1320地號特農區農牧用地，是在預期未來可變更為建地的高價買入，並與新竹重劃大王吳清源的九鼎開發有關係。王寶萱還批評藍綠兩黨在執政期間，都沒有遏止土地炒作，重建土地正義的制度性改革，反而讓該計劃核定成重大建設，讓134公頃的良田變成住宅商業用地。王寶萱呼籲政府與政黨，回歸土地正義的價值，保障居民的生活權益，防止土地被財團炒作，讓土地回歸人民。