﻿實幹興邦　愛國愛港不是口號

中評社香港12月25日電／據大公報報導，全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席並致辭。夏寶龍強調，立法會議員是管治團隊的重要組成部分，應與特別行政區政府良性互動，不斷提高參政議政水平，為香港良政善治更好發揮作用。



多名立法會議員表示，未來他們將用好立法會議員角色，積極參與地區治理工作，全心全意為市民服務，以實際行動展現出愛國愛港新氣象、新風貌！



立法會議員梁毓偉表示，作為議員及青年工作者，在議會上將繼續跟進《青年發展藍圖》各項措施的落實情況，並推動青年工作對接“十四五”規劃、粵港澳大灣區建設、“一帶一路”高品質發展等國家戰略，令青年能在不同舞台逐夢打拼。此外他亦會繼續推動“百萬青年看祖國”的主題交流活動，令香港青年對國家的認識更深入，關係更緊密，促成他們愛國愛港的身份認同。



全力支持23條立法



立法會議員陳沛良說，在當前“百年未有之大變局”的時代背景下，愛國愛港絕不是一句空洞的口號，亦不是虛無縹緲的概念，而是要以實際行動堅定維護國家安全和社會穩定。以香港和國家的整體利益為重，他表示會全力支持及配合特區政府完成基本法第23條本地立法，從而補齊維護國家安全的這塊“短板”，嚴格落實“愛國者治港”原則。



立法會議員梁熙表示，新年新希望，夏主任明確了對香港各界的期盼，就是要在愛國愛港旗幟下實現大團結大聯合，齊心講好“一國兩制”成功實踐的故事，構建更加廣泛的國內外支持“一國兩制”的統一戰線。未來日子，他亦會用好立法會議員角色，積極與團隊成員參與地區治理，做好上情下達、下情上報的工作，發揮好作為特區政府和居民之間的橋梁紐帶作用，並全心全意為市民服務，以實際行動展現出愛國愛港新氣象、新風貌！

