﻿持續創新　提升香港品牌競爭力

中評社香港12月25日電／據大公報報導，“香港夜繽紛”自推出以來，深受市民及遊客歡迎，踏入12月迎來聖誕佳節，氣氛更加熱鬧！



財政司司長陳茂波24日發表網志表示，“廟街夜繽紛”自推出以來反應不俗，與社交平台博主一同逛工展會時更感受到大家對“香港味道”的喜愛。這些例子說明不少地區都擁有豐富和優質的旅遊資源，只要能注入新元素、新概念，就能吸引旅客及市民，他期望持續創新能夠助力“香港品牌”提升競爭力。



陳茂波指出，早前他在位於中環荷李活道的大館遇到不少市民和訪港旅客。與他們的交談中，瞭解到不少外國遊客或來自內地的朋友，都認為香港的節日氣氛濃厚並甚有特色，又認為這正是香港作為國際大都會的一種魅力，吸引他們到來置身其中，感受獨特的氣息。



廟街夜市 匯聚傳統與新意



陳茂波說，就在剛過去的一、兩個星期，多了不少讓市民和遊客在本地消遣和消費的好去處，包括“廟街夜繽紛”和正在維園舉行的第57屆工展會。“廟街夜繽紛”自推出以來，社會上反應不俗，氣氛相當熱鬧。把一條充滿歷史特色和街頭文化的街道，打造成為匯聚多地美食的香港特色夜市，正是“傳統”與“新意”匯聚的示範，期望能為地區帶來新的吸引力。陳茂波認為，這一例子說明，不少地區都擁有豐富和優質的旅遊資源，只要能注入新元素、新概念，將原有傳統的特色活化，結合嶄新的體驗，就能吸引到旅客到訪，亦讓市民能有更多好去處。



推陳出新 讓香港特色蛻變



陳茂波又表示，日前他與幾位內地社交平台博主一起逛工展會。工展會歷史悠久、充滿本地特色，主打本地品牌，從電器、家居用品，以至美食和飲品，吸引了不少市民和內地朋友，大家都不約而同的喜歡這“香港的味道”。



陳茂波相信，不論是工展會，抑或其他香港的產品和服務，持續的推陳出新和創意突圍，是讓香港特色不斷蛻變和領先的關鍵，也是促使本地消費者和旅客希望一試再試的最重要元素。只要不斷創新，貼近市場變化，瞭解客戶需求，以及注重用戶體驗，他深信“香港品牌”的競爭力必定可持續提升，無論在本地也好，在海外市場也好，都必定能拓展新商機。