條例有待完善　中藥成分保健品應納規管

中評社香港12月25日電／據大公報報導，香港銳意推動中醫藥發展，特別是1999年立法會通過“中醫藥條例”後，確立中醫的法定專業地位，並確保中藥的安全、質量及成效。然而，條例僅規管純粹由中藥制成的產品，若加入非中藥成分便可規避監管，毋須註冊也可在市面銷售，形成一大漏洞。



香港中成藥商會榮譽會長黃楚恒坦言，現時中成藥新註冊申請需時3至5年，檢測費由十多萬元至數十萬元不等，成本不菲，但不少仿中成藥卻以保健品之名銷售，對正規企業不公平，市民健康亦有機會受影響，必須正視。



黃楚恒表示，由於現行條例存有漏洞，以致大量含有中藥成分的保健品避過規管，流入市場，這將無法確保產品的安全、品質和成效。他說，近年中藥材成本上漲及原料稀缺，使貨源供應不穩，加上條例的漏洞，這容易令業界感到氣餒。因此，針對現行“中醫藥條例”的漏洞，他呼籲，必須在立法層面盡快修訂條例，讓含有中藥成分的保健食品也納入受管制範疇。在執法方面，他希望，當局能夠加強市面巡查，打擊水貨、影射、偽冒等的中成藥產品，以保障業界及市民權益。



香港中成藥製造商聯合協會監事長彭祥喜亦表示，希望當局加強市民對中成藥的教育，使市民不會將中成藥，與不受《中醫藥條例》監管的保健品混為一談。



建議中醫專家參與發展決策



除了條例有漏洞外，黃楚恒認為，現時特區政府主管中醫藥事宜的負責人，多為西醫出身，似乎對中醫藥有些排斥，坦言“有些睇唔起中藥”，香港陳李濟藥廠執行董事及總經理陳奕霖亦指，目前中醫藥事務由西醫主導，導致中藥不太被重視，行業要如何壯大是各界都應關注之事。



業界人士指出，現時香港中醫藥的地位，仍難與西醫藥相比，目前掌管行業發展的“中醫中藥發展委員會”僅屬咨詢機構，至於即將成立的“中醫藥發展專員”，是否能夠支持中醫藥發展，則有待觀察。“行政會議成員中，有三名成員具西醫資格，那必然大力支持西醫發展，但決策層中，到底有多少人撐中醫藥，則成疑問。”



中醫藥發展專員負責領導中醫藥處，以“專職專責”方式聚焦推動香港中醫藥發展，並加強中醫藥專業及政策層面的協調及統籌工作，當局要求該職位要具有中醫藥相關學歷或資歷、中醫藥相關工作經驗，在中醫藥界有廣泛人際網絡及在行政管理方面有經驗的人員出任。



業界人士希望，可以由中醫藥專業知識背景的人士出任專員一職，方能有足夠專業知識統籌相關事務，惟要找到既懂中醫藥，又要有足夠行政管理經驗的人士，實屬不易，但內地則不乏這方面專才，冀將來當局物色人才時，不應只局限香港，可放眼神州，當然具中西醫專業資格，且瞭解行業實況者，更為適合。