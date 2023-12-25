台北議會義賣二手衣　蔣萬安球衣最貴25萬元

台北市長蔣萬安捐出來的藍色球衣競標新台幣25萬元。（照片：台北市政府提供） 中評社台北12月25日電（記者 張穎齊）台北市長、市議員25日就職滿周年，台北市議會舉辦二手衣慈善義賣活動，由中國國民黨議長戴錫欽主持，議員捐助自己的二手衣物、包包、鞋子，其中不乏名牌，吸引上百名民眾到場競標。而國民黨台北市長蔣萬安捐出來的藍色球衣最名貴，竟喊價標到25萬元新台幣，買家神秘未可知，現場氣氛熱鬧歡樂。



台北市議會今日上午在一樓交誼聽舉辦“台北市議會第十四屆議員就職周年二手義賣活動”，由戴錫欽主持，國民黨議員秦慧珠、台北市副市長林奕華、李四川、台北市政府一級局處首長等，以及許多慕名而來的民眾到場。



義賣在今日上午9點30分開賣，現場不乏名牌、潮牌，甚至有九成或全新的衣服，原價上萬元、只賣千元等，例如Hermès鞋子只賣3000元，戴錫欽的全新ARMANI襯衫、“五月天”阿信stayreal潮牌上衣等，另有其他議員捐出YSL外套、KC鞋子等，喊價都從千元起跳。



蔣萬安則捐出2件中華隊棒球衣，一件藍色、一件白色，分別是在台北大巨蛋第一場亞錦賽，以及王貞治在大巨蛋開球的中華隊球衣。據聞藍色球衣以25萬元競標出售。

