中評鏡頭：台北大巨蛋耗時32年歷經5市長

台北大巨蛋內部。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台北大巨蛋自1991年就有規劃指示，歷經32年風霜，終於在今年10月20日完工、12月2日正式啟用，耗資上百億元新台幣，由5任台北市長催生，最後由中國國民黨台北市長蔣萬安任內完成，並舉辦就職滿周年記者會。大巨蛋可容納高達近7萬人，占地面積達約10.2公頃，將作為運動賽事與演唱會等功能使用。



台北大巨蛋，或稱台北文化體育園區，是位於台北市信義區的多功能室內棒球場，也是台灣最大的室內運動場館，巨蛋園區坐落於光復南路、忠孝東路與市民大道之間，並相隔忠孝東路與“國父紀念館”對望。由台北市政府以BOT模式交給遠雄集團旗下的遠雄巨蛋公司興建及營運到2062年，園區設置的項目除巨蛋外，另有百貨商場、商店街、影城、飯店、辦公大樓等附屬商業設施。



大巨蛋緣起，1991年11月10日由時任“行政院長”郝柏村指示興建室內體育場，並在1993年將巨蛋列入重大建設；1995年時任民進黨台北市長陳水扁任內成立“巨蛋催生小組”，首次規劃在松山菸廠興建巨蛋。2002年時任國民黨台北市長馬英九任內成立“台北文化體育園區籌備處”開始規劃巨蛋園區。接著經由國民黨台北市長郝龍斌、台灣民眾黨市長柯文哲、蔣萬安等共5任市長催生。



大巨蛋自2011年取得建照以來，歷經市府勒令停工、變更設計，及多次都審、環差審查、防火避難測試，今年取得使照，並舉辦首場開放萬人觀賽的棒球賽，朝正式啟用邁進。



今年11月14日，新北禾聯成棒隊與台北興富發成棒隊在大巨蛋進行測試賽，成為大巨蛋史上首場棒球比賽；11月18日，遠雄舉辦“Home Run台北大巨蛋預備賽”，由亞錦賽中華培訓隊出戰U23世界盃的中華培訓隊。正式啟用隔日、12月3日，大巨蛋迎接首次正式賽事，2023年亞洲棒球錦標賽由中華台北對上韓國，於1萬6647名球迷的見證下，終場中華隊以4：0獲得大巨蛋歷史首勝。台北捷運約25分鐘內將人潮疏散完畢。12月25日，蔣萬安選擇在此舉辦就職周年記者會，別具意義。