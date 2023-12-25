中評社北京12月25日電／據經濟參考報報導，解碼中央農村工作會議



促進農民增收 有力有效推進鄉村全面振興



中央農村工作會議部署“有力有效推進鄉村全面振興”，強調“要學習運用‘千萬工程’蘊含的發展理念、工作方法和推進機制”“精準務實培育鄉村產業”“實施農民增收促進行動”。



業內人士指出，此次會議從加大推進力度和更加明確重點兩方面對鄉村全面振興提出要求。下一步，要抓住產業發展關鍵，拓展農業多種功能，挖掘鄉村多元價值，通過鄉村產業高質量發展帶動農民就業增收；踐行“千萬工程”經驗，提升鄉村建設水平，推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。



學習運用“千萬工程”經驗



會議強調，“要學習運用‘千萬工程’蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，從農民群眾反映強烈的實際問題出發，找准鄉村振興的切入點，提高工作實效”。會議討論了《中共中央、國務院關於學習運用“千村示範、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見（討論稿）》。



“有力就是要求各級政府把鄉村振興放在重中之重的地位，資金、人才、政策等要優先保障。有效就是要尊重農業特點和鄉村建設規律，從解決農民最迫切、最急需的事情開始，不搞形式主義。”中國農業大學農民問題研究所所長朱啟臻說。



2003年6月，以農村生產、生活、生態的“三生”環境改善為重點，浙江省啟動“千村示範、萬村整治”工程，開啟了以改善農村生態環境、提高農民生活質量為核心的村莊整治建設行動。如今，浙江全省90%以上的村莊達到新時代美麗鄉村標準。

