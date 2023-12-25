我國擬修改監督法健全人大監督體制機制

中評社北京12月25日電／據新華社報導，各級人民代表大會常務委員會監督法修正草案25日提請十四屆全國人大常委會第七次會議審議。草案進一步明確人大監督的指導思想和原則理念，健全監督體制機制和方式方法，增強監督針對性、實效性，更好發揮人大監督作用。



據瞭解，現行監督法是2006年8月十屆全國人大常委會第二十三次會議通過的。監督法的頒布施行，對各級人大常委會依法行使監督職權，健全監督機制，增強監督實效，發揮人民代表大會制度的特點和優勢，具有重要意義。修正草案認真總結監督法施行以來特別是黨的十八大以來人大監督工作實踐經驗，適應新形勢新要求，作出修改完善。



修正草案完善人大監督的指導思想、重要原則和核心理念。明確常委會對“一府一委兩院”工作實施監督，實行正確監督、有效監督、依法監督的原則；並增加規定：各級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院應當嚴格依法行使職權、履行職責、開展工作，接受本級人大常委會的監督。



修正草案完善人大執法檢查工作機制，規定上級人大常委會根據需要，可以組織下級人大常委會聯動開展執法檢查；有關地方人大常委會根據區域協調發展的需要，可以協同開展執法檢查。



在完善人大備案審查制度方面，修正草案總結近年來的實踐經驗，對有關規定進行補充、完善，將“國家監察委員會”納入可以對司法解釋提出審查要求的國家機關的範圍，並增加規定：全國人大有關專門委員會、常委會工作機構可以對報送備案的具體應用法律的解釋進行主動審查或者專項審查。