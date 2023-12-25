公司法修訂草案四審稿　完善公司出資制度

中評社北京12月25日電／據新華社報導，公司法修訂草案25日提請十四屆全國人大常委會第七次會議審議，這是全國人大常委會對公司法修訂草案的第四次審議。草案四審稿進一步完善了公司出資制度，明確了失權的決議程序和失權股東的異議程序等內容。



此前，公司法修訂草案於2021年12月提請十三屆全國人大常委會第三十二次會議進行了初次審議，於2022年12月提請十三屆全國人大常委會第三十八次會議進行了二次審議，於2023年8月提請十四屆全國人大常委會第五次會議進行了三次審議。



與草案三審稿相比，草案四審稿進一步完善公司出資制度，強化股東出資責任。一是在規定有限責任公司股東出資認繳期限不得超過五年的基礎上，明確法律、行政法規以及國務院決定可以對有限責任公司股東出資期限作出特別規定，為重點行業領域設定短於五年的認繳期限留出制度空間；二是規定股份有限公司發起人應當在公司成立前按照其認購的股份全額繳納股款；三是增加對不按照規定公示或者不如實公示出資等有關信息的處罰。



草案四審稿還明確了失權的決議程序和失權股東的異議程序，增加了公司經董事會決議可以向未按期繳納出資的股東發出失權通知的規定，並規定股東對失權有異議的，應當自接到失權通知之日起三十日內，向人民法院提起訴訟。



此外，草案四審稿進一步強化職工民主管理、保護職工合法權益；規定公司董事會成員中的職工代表可以成為審計委員會成員；明確公司收到股東提議召開臨時股東會會議的請求時，應當在規定期限內答覆股東是否召開會議，以確保股東能夠及時自行召集；完善審計委員會的議事方式和表決程序；增加股東對全資子公司相關材料的查閱、復制權利，完善股東對全資子公司董事、監事、高級管理人員等提起代表訴訟的程序；增加“有限責任公司全體股東另有約定或者股份有限公司章程另有規定”作為等比例減資的例外情形。



據瞭解，我國現行公司法於1993年制定，1999年、2004年對個別條款進行了修改，2005年進行了全面修訂，2013年、2018年又對公司資本制度相關問題作了兩次重要修改。