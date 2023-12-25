海南啟動省內首個年捕集二氧化碳項目

中評社北京12月25日電／據新華社報導，12月24日，在華潤水泥（昌江）有限公司廠區內，飛灰及危廢處置項目和碳中和研發平台建設項目啟動建設。碳中和研發平台一期項目包括建設海南省內首個年捕集利用6萬噸二氧化碳項目。



昌江作為傳統工業縣，保障全省超過90%的水泥產品供應，產業高能耗、高污染特徵明顯。華潤水泥（昌江）有限公司總經理雷豐收介紹，公司將依托現有水泥生產線，建設飛灰及危廢處置項目和碳中和研發平台建設項目等“兩化”項目，總投資2.39億元。



飛灰及危廢處置項目將生活垃圾焚燒產生的飛灰當做原料進行資源化利用，並充分利用新型幹法水泥窑生產的優勢，協同處置危廢，項目建成後可年處置飛灰5萬噸、危廢2.92萬噸。



碳中和研發平台一期項目包括建設海南省內首個年捕集利用6萬噸二氧化碳項目，將水泥生產線生產過程中產生的二氧化碳捕集並循環利用。項目將為海南省建材行業構建完整的CCUS產業鏈提供重要的技術支持和示範效應。



海南省自然資源和規劃廳總工程師陳勝紅說，華潤水泥（昌江）有限公司“兩化”項目落地，為傳統工業領域企業綠色低碳轉型形成良好示範，對推動海南省實現“雙碳”工作目標和“全域無廢城市建設”具有積極、深遠的重大意義。