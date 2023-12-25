藍選將陳美雅爆黃捷辱罵工讀生　批假面甜心

國民黨高雄市“立委”候選人陳美雅陪同受害工讀生召開記者會，揭開民進黨高雄市“立委”候選人黃捷的囂張真面目。（照片：陳美雅競選辦公室提供） 中評社高雄12月25日電／中國國民黨高雄市“立委”候選人陳美雅今上午陪同受害工讀生召開記者會，揭開假面甜心民進黨高雄市“立委”候選人黃捷的囂張真面目。她痛批，黃捷身為民意代表容許自己的助理在文化中心穿背心發文宣，卻看到陳美雅的工讀生發糖果袋，本人跑去對其咆嘯，更有疑似助理或隨扈的人士搶奪陳美雅工讀生的糖果袋。



陳美雅痛批，高雄市長陳其邁請假輔選，高雄沒了市長也沒了王法嗎？民代當街讓助理搶奪市民個人物品，自以為是警察般的違法盤查百姓？這是來到甚麼第三世界，陳美雅表示將會向黃捷提出告訴，為工讀生討回公道，也呼籲市民睜大眼看清楚，假面甜心最囂張的真面目！



陳美雅競選辦公室今天發布新聞稿，陳美雅控訴並出示證據影片指出，昨日晚上在文化中心劇團活動，黃捷助理穿著背心發送文宣小物，而陳美雅的工讀生也在外面連背心都沒穿，發送陳美雅的糖果袋，卻被黃捷本人及其助理（或隨扈）阻攔去向，黃的助理（或隨扈）並自己伸手未經同意拿取陳美雅工讀生的物品，造成工讀生受到驚嚇，以為被流氓盯上，定睛一看才發現是市議員黃捷及其助理（或隨扈）。

