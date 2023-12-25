黃岩沙埠窑考古成果豐富　

中評社北京12月25日電／據新華社報導，在中國陶瓷史上，浙東的越窑和浙西南的龍泉窑先後各領風騷數百年，而兩者之間存在“缺環”。最新考古成果顯示，位於浙東台州黃岩的沙埠窑是兩大青瓷名窑在約1000年前的北宋完成“交接棒”的重要樞紐。這一發現也為我國陶瓷考古“填空補白”。



沙埠窑窑址位於台州市黃岩區沙埠鎮和高橋街道，最早發現於1956年，現為全國重點文物保護單位。2018年，浙江省文物考古研究所和黃岩區博物館通過主動性考古調查，共發現了9處遺址點。2019年至2023年，浙江省文物考古研究所聯合黃岩區博物館、北京大學和故宮博物院等對其連續進行主動性考古發掘，獲得了重要收穫。



在12月24日舉行的黃岩沙埠窑考古發掘專家論證會上，浙江省文物考古研究所沙埠窑考古項目負責人謝西營副研究員介紹說，沙埠窑的生產史始於晚唐，止於南宋，而最具研究價值的時期是北宋中晚期。5年來，考古工作者分別發掘了窑址群中的竹家嶺窑址和鳳凰山窑址，基本構建起了沙埠窑北宋中期至南宋早期歷時100多年的年代序列。



除了2020年，其餘4年的發掘工作均在竹家嶺窑址進行。考古工作者在此發現了兩條龍窑的遺址，多處制瓷工序的遺跡以及大量的瓷器、窑具等遺物。它們構成了備料、成型、燒成、廢棄等四個階段的完整的窑業生產操作鏈。其中，一條龍窑長逾70米，是浙江境內發現的最長的宋代龍窑遺址。2019年，考古工作者在鳳凰山窑址也發現了兩條龍窑的遺址，以及堆積深厚的瓷器、窑具等大量遺物。



此次出土的大量瓷器絕大部分是青瓷。目前，在國內多個重要遺址都出土了沙埠窑瓷器，而在海外也有沙埠窑瓷器出口的線索。北京大學考古文博學院丁雨研究員表示，沙埠窑瓷器中的精品代表了當時中國瓷器的最高水平，也為研究11世紀中國瓷器出口提供了新的依據。



從器型、紋樣和燒制技術上看，沙埠窑青瓷總體繼承了越窑青瓷的傳統。同時，它採用的一些工藝也與後續的龍泉窑青瓷相近。謝西營說，有的沙埠窑青瓷還體現了陝西耀州窑和溫州甌窑的借鑒，還有的瓷器則是類似河北定窑瓷器的醬釉瓷。這些都見證了北宋時期南北方陶瓷文化的充分交流。



在當天舉行的論證會上，來自多所高校和文博機構的專家充分評價了沙埠窑考古成果的價值。復旦大學文博系教授沈岳明認為，這一發現填補了中國瓷器史上青瓷從越窑向龍泉窑發展的空白，同時，也為研究海上絲綢之路史提供了重要線索。故宮博物院研究員王光堯表示，除了“填空補白”之外，沙埠窑遺址還見證了北宋時期北方瓷業和浙江瓷業的交流，體現了宋朝對於重構禮樂、文化統一的重視。中國古陶瓷學會會長孫新民研究員說，此次發現揭示了一處比較完整的宋代窑業遺存，出土了一批高質量的出土瓷器，突破了以往認為“浙江青瓷在北宋中期衰落”的觀點，完善了越窑青瓷的發展序列，也構建了浙江宋代青瓷生產的完整體系。