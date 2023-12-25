賴老家65年前就存在？ 新北市府空照圖反駁

新北市政府交互比對賴清德老家相關資訊。（照片：新北市政府提供） 中評社台北12月25日電／民進黨2024候選人賴清德的萬里老家違建爭議持續延燒，引發賴清德競選總部和新北市政府頻頻槓上。針對賴競總發言人郭雅慧24日說賴老家的房子自1958年便已存在，賴清德在這裡出生、成長，房子也在原地進行修建。新北市府25日提供相關畫面表示，“空照圖會說話”，郭雅慧口中1958年便已存在的某建物，空照圖顯示是2003年以後才出現的新量體。



媒體報導，新北市工務局以“內政部”“國土”測繪中心交叉比對航測及遙測分署資料，將精確位置（“國土”）與高解析度（遙測圖）影像圖交互比對分析建築物（工寮）歷年（1980至2022年）之變化，從畫面中可以看到，1979至1980年，明顯有工寮建物影像，尚無明顯變化；1984至1987年，出現中福85號建物，尚無中福84號建物；2007至2022年，出現中福84號建物，尚無明顯變化。



新北市地政局表示，經交互比對發現直至萬里區都計發布（1981年2月15日）前皆無任何建物影像，是為樹木與空地等自然地景，故中福84號建物出現年份區間為約2005年以後新建，至今尚無明顯再次興建；研判中福84號建築物為2009年前既存違建，非舊有礦工工寮修建也非區域計劃實施前建物，而是於2003年航測圖發現的新增建物，屬新北市2009年6月24日前既存違建，後續拍照列管分期分類案序處理。



新北市地政局強調，空照圖會說話，郭雅慧口中1958年便已存在的某建物，空照圖顯示是2003年以後才出現的新量體，呼籲正港的選舉機器，不用做賊喊捉賊，一再抹黑、損害行政機關的名譽，要記得事實只有一個，再多的抹黑也無法掩蓋真相。