平安夜全台急凍　玉山冰錐奇景網讚歎

冰錐下的遠方玉山主峰。（照:鄭明典臉書） 中評社台北12月25日電／受到強勁大陸冷氣團南下影響，全台溫度急凍，玉山於今天凌晨出現了零下7.4度低溫。前中央氣象局長鄭明典今天早上在臉書曬出玉山氣象站日出照片，只見測站柵欄被厚厚一層冰覆蓋。鄭明典也在24日PO出“玉山冰錐”照，照片相當驚人。



玉山因凍雨出現冰封山頭美景。前中央氣象局長鄭明典在臉書分享玉山氣象站的冰錐照片，他表示，昨天清晨的凍雨量大，這次的冰錐是影像紀錄中最顯著的一次。



鄭明典昨天在個人臉書分享“平安夜的玉山冰錐”，更曬出絕美照片。他解釋冰錐的形成通常是因積雪或積冰受到日照，局部增溫產生局部融化，融冰往下流動再被冰點以下的空氣吹拂而復冰，因此結冰往下增長便形成冰錐。



所謂“凍雨”，是因為雨滴掉落過程溫度低於0度，但未結晶成冰，這時稱為“過冷水”，過冷水接觸冰點以下的物件會瞬間結成冰，這就是凍雨現象；在冷氣團影響下，玉山平安夜（24日）最低溫跌破-8度。



此外，冰錐最容易在傍晚入夜前增長，這次的玉山北峰氣象站冰錐更是“影像紀錄中最顯著的一次”，因清晨的凍雨量大而形成，鄭明典也讚嘆“冰錐下的玉山主峰另有一番風味！”。網友紛紛讚嘆“美到像幅畫”、“好美”、“猛一看以為 P上去的”、“自然界的冰雪奇緣”、“好漂亮的玉山啊”、“好特別天造美景”。