美軍方；伊朗無人機襲擊印度洋一艘油輪

中評社香港12月25日電／美國國防部（五角大樓）表示，一艘在印度洋巡航的載有化學品的油輪被伊朗發射的攻擊無人機擊中。



TRT消息，五角大樓在一份書面聲明中表示，“懸掛利比里亞國旗、由日本擁有、荷蘭經營的名為“化學冥王星”油輪今天於當地時間 10:00 左右（格林威治標準時間 18:00）在距離海岸 370 公里的印度洋遭到襲擊。”



聲明中稱，此次襲擊是由伊朗發射的單向攻擊無人機發起的，事件中沒有人員傷亡，油輪發生的大火也已被撲滅。



聲明指出，襲擊發生時附近沒有美國海軍艦艇，美國海軍中央司令部（CENTCOM）與正前往印度的艦艇繼續保持通訊聯繫。



聲明表示：“這是伊朗自 2021 年以來第七次針對商業航運的襲擊。”



雖然伊朗沒有就此次襲擊發表聲明，但海事安全公司 （Ambrey ）與 BBC 分享了相關信息，稱涉事油輪從沙特阿拉伯開往印度，並與以色列有聯繫。



為了回應以色列自10月7日以來對被封鎖的加沙地帶的持續襲擊，伊朗支持的也門胡塞武裝發出威脅，稱他們可能會襲擊紅海的以色列船只。



隨著胡塞武裝出手發起行動，不少船運公司決定停止在紅海的航行。



據稱，印度洋發生的最新事件是以色列自10月7日以來襲擊加沙的過程中的首次。