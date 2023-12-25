朱立倫幽默嘲諷三民自　笑說應該親吻韓國瑜

國民黨主席朱立倫致詞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）在聖誕節和行憲紀念日的同一天，中國國民黨主席朱立倫出席了一場由國民黨國際部和副主席夏立言舉辦的行憲紀念日外交感恩茶會。他在致詞時，不忘開酸近期不停的抹紅夏立言訪陸行和試圖離間韓粉與國民黨的綠媒。他嘲諷三民自(指的是綠媒：三立電視、民間電視、自由時報)今天看到夏立言站在這裡，可能不知道要怎麼報導，然後又酸說，他日前參加國民黨2024大選候選人侯友宜的凱道造勢，應該要遵循國際禮儀和國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜來互相親一下，不然綠媒會認為雙方之間互動不夠親密，顯示有所隔閡。



朱立倫致詞首先感謝現場的外交前輩，並向他們致上最高的敬意。他感謝他們對“中華民國”在國際外交的戰場上的奮鬥和犧牲。朱立倫說，他們是“中華民國”的先鋒，是讓“中華民國”在國際舞台上發光發熱的力量。



朱立倫接著提到了夏立言，說他是他的好夥伴，也是國民黨的重要資產。他表示，夏立言最近遭到了一些媒體的不實報導，指控他在對岸活動，但事實上他一直在台灣。他嘲諷知名的三大綠媒三民自，看到夏立言出現在這可能沒辦法報導了。朱立倫說，這些媒體不但是製造業，還是創造假新聞的業者，他呼籲大家不要相信這些謠言，也不要讓這些謠言影響國民黨的團結。



朱立倫接著回顧了前天晚上的凱道造勢晚會，說那是一場非常成功的活動，有很多外交前輩冒著寒風細雨來支持國民黨。他說，他和韓國瑜、侯友宜等人都有很親切的互動，但也有一些媒體故意找碴，說他們之間沒有握手，互動之間有所隔閡。他再度開酸，指出他應該要遵循國際禮儀和韓國瑜來互相親一下，不然綠媒會認為雙方之間互動不夠親密。



朱立倫表示，他在兩年半前回到國民黨擔任黨主席，是因為他愛國民黨，也愛“中華民國”。他說，他要感謝夏立言、國民黨國際部主任黃介正、以及很多外交界的前輩願意來當國民黨的志工，他們都是為了“國家”，為了“中華民國”。他還呼籲一些老黨員或者老前輩能夠回到國民黨的大家庭，加入國民黨或者重新支持國民黨。



朱立倫最後說，他希望在明年1月13日的選舉中，能夠實現政黨輪替，讓台灣更好，讓“中華民國”更強。他說，這是要靠大家的努力，也要靠大家的團結。他說，他今天本來只是想來感謝外交前輩，沒想到還碰到了現場大批的媒體，他開玩笑地說，這一定是趙少康公開的行程，因為趙少康喜歡受到媒體的關注，不過他後來也補充說明趙少康因為是大選副手候選人，所以有義務報導行程以利於“國安”單位的安排。