年關難過！台無薪假增359人　也有竹科大廠

台“勞動部”公布最新無薪假人數為9935人。（照片：台“勞動部”網站） 中評社台北12月25日電／台“勞動部”25日公布最新減班休息（無薪假）人數為9935人，較上期增加359人，以製造業為主。另外，新竹科學園區中有一家約600多人的半導體元件製造大廠，受訂單影響，首次實施約50人，實施3個月，將放到過年後。



媒體報導，“勞動部”今天公布最新“因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時”情形，共計382家，實施人數9935人，比上一期、12月8日公布的數據，增加14家、359人；多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下。



按照行業別，以製造業實施218家、8924人最多，其中金屬機電工業5167人、資訊電子工業2434人、化學工業873人、民生工業450人；若以地區別來看，以台中市3256最多，其次是彰化縣1713人；新竹科學園區則有4家、113人實施無薪假。



“勞動部”勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，本期新增數據主要還是在製造業，多受外銷訂單減少導致，在民生工業部分，有一家休閒運動器材製造業者，約170多人放無薪假，實施1個月、屬於短期因應。



在資訊電子工業部分，李怡萱說，竹科有一家員工人數600多人的半導體元件製造大廠，受訂單減少影響，首次實施3個月，但屬於小規模實施，約50人放無薪假，月休工作日6至8天，“勞動部”和科學園區管理局將持續關注。



李怡萱指出，金屬機電工業有一家機械製造業者實施約60多人，首次實施3個月，但同時有家自行車零組件製造業者，剛好接到訂單，本期停止實施約60多人，一增一減剛好相抵；化學工業有一家橡膠製造業者實施約60、70人，期間為3個月。其他如支援服務業、批發及零售業等本期變動不大。