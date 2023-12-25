爭取石斑魚輸陸被抹紅　夏立言駁斥指控

國民黨副主席夏立言受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）22日中國大陸國台辦宣布恢復7家台灣石斑魚場的輸陸權，並將此與支持九二共識、反對“台獨”的立場掛鉤。國民黨將此歸功於副主席夏立言的多次訪陸，因而導致夏立言遭到綠媒的群起圍攻抹紅。25日下午夏立言於台北天成大飯店舉行的行憲紀念日外交感恩茶會上接受媒體聯訪時進行了回應，他痛批民進黨針對他的抹紅都是在胡說八道，他表示，出訪的行程都是正常關懷台商與企業的交流活動。



針對“農業部”批評他爭取到的石斑魚輸陸是陸方的政治操作。夏立言回應，他去年八月訪問大陸時，只是向對方反映台灣中小企業、農漁業的困境，並沒有執政或被授權，也沒有進行任何談判。他認為，如果大陸願意考慮台灣農漁民的需求，並且台灣石斑魚業者也能提升防疫水準，那麼政府應該支持他們將產品銷往大陸，而不是自己不作為或無能為力，還要責怪他們。他強調，他只是表達台灣一般民眾的心聲，並沒有做任何政治操作，反而是民進黨顛倒是非，企圖利用選舉製造對立。



夏立言還指出，他最近再次訪問大陸，是因為今年是台灣企業界在大陸成立協會的30週年，他受到152個協會的邀請，去參加台商和台企的活動，以及一些地方的企業協會的活動。他說，這都是很正常的交流，並非緊急趕去，也沒有被安排很多活動，更沒有待到月底，這些都是民進黨的胡說八道。他希望一般民眾能有正確的認識，不要被選舉牽著鼻子走，他的訪問跟選舉完全無關，只是為了促進台灣和大陸的經濟合作和交流。