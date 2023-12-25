泛藍學者：“統一憲法”遭破壞絕非一中一台

“2023憲政論壇，憲政總檢討：亂象的悲歌”論壇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月25日電（記者 楊騰凱）今日是台灣“行憲紀念日”，新黨與中華泛藍協會共同舉行論壇談目前台灣的憲政亂象，強調“中華民國憲法”為統一“憲法”，不是一中一台，民進黨政府還有人自稱“‘台獨’工作者”，這是視“憲法”於無物。同時大法官、“監委”清一色由民進黨政府提名，難怪高端案調查了都沒事，台灣憲政危機嚴重。



中華泛藍協會、新黨25日下午召開“2023‘憲政’論壇，‘憲政’總檢討：亂象的悲歌”論壇，與會成員包括：新黨主席吳成典、中華泛藍協會理事長林忠山、中華泛藍協會副理事長孫揚名、中華泛藍協會副理事長李明、中國文化大學國家發展研究所教授李炳南、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨前“國大代表”吳正群。



吳成典表示，我們“憲法”已經很久沒有被重視過，連今日的行憲紀念日都沒人紀念，個人感到憂慮及恐慌。如果一個不重視根本大法，實在不知道這個“國家”要走到哪裡去。我們的“憲法”應該是一中、統一“憲法”，結果變成“台獨”主政，統派“憲法”竟變“台獨”主政，而且不把“憲法”當一回事，假設我們態度是如此的話，沒“憲法”就沒有“中華民國”，我們又何以為繼，所以我感到憂慮，假設我們都把“憲法”放掉，以後要和大陸談什麼？所以我們應該撥亂反正，至少“憲法”的精神應該要有，我們應該趕緊重新建立“憲法”精神。



林忠山指出，“中華民國憲法”當時在大陸有35省制憲代表一起制定，沒想到1949年國民黨“中央政府”就遷到台灣，所以“憲法”主要在台灣實施。其實執政者必須超乎黨派，“司法院”大法官、“監察委員”應該超乎黨派，結果現在竟然都清一色了，甚至還有落選的反而當大官，去視察人家當選的縣市長，憲政運作不平衡，很可笑。



李明表示，“中華民國憲法”當然是“一中憲法”，當時“憲法”施行時國家是統一的，對外就是一個“中華民國”，不是分裂國家。當時制憲也是由國家各黨派支撐起來的“憲法”。只是我們治權目前在台澎金馬，國家分裂是我們很悲慘的際遇，但“憲法”不是“兩國憲法”，不是一中一台，現在學校去中教育讓人心痛，很多大學生沒有國家觀念，沒有對兩岸的理解，現在“台獨”讓我們的“憲法”支離破碎，“行憲紀念日”不放假，就是過去民進黨陳水扁政府取消的。



仉桂美指出，五權“憲法”是監督制衡的設計，但是這個制度已經被破壞了，現在由“總統”提名全部的大法官，全部的“考試委員”，全部的“監察委員”，難怪高端調查出來沒事，所以我們“憲政”出現很嚴重的危機。而且“憲法”有寫為了因應統一前的需要，統一是放進去的，民進黨從扁政府到蔡政府難道沒看過“憲法”嗎？怎麼還有人自稱是“台獨”工作者，這就是視“憲法”於無物。