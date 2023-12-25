趙少康回應熱門選舉話題　中間選民決定成敗

國民黨2024大選副手候選人趙少康受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）國民黨2024大選副手候選人趙少康25日下午，參加位於台北天成大飯店的行憲紀念日外交感恩茶會上接受媒體聯訪時回應了一些近日關於2024大選的熱門話題，涵蓋了真假韓粉爭議、國民黨凱道造勢人數、民調黃金交叉和是否能爭取棄保選票等。他表示，他會繼續努力，爭取選民的支持，希望能和國民黨2024大選候選人侯友宜一起贏得大選的勝利。



關於真假韓粉的爭議，趙少康認為，韓國瑜已經是國民黨提名的不分區第一名，所以如果真的是韓粉，當然應該支持韓國瑜和國民黨。那些轉而支持柯文哲的人，不應該稱為韓粉，而應該稱為柯粉。他認為，這跟民主信仰沒有任何關係，只是一個事實認定的問題。



關於國民黨說凱道造勢號稱有8萬人，但是名嘴黃暐瀚說好像衹有3到4萬人的疑問，趙少康表示，他覺得不管是8萬還是4萬，人都已經很多了。他回憶說，他那天跟侯友宜進場的時候，一路上看到人潮沒有盡頭，覺得好像無止無盡。他說，他站在台上看下去，一片都是人海，所以他真的不知道到底有多少人。他說，可能要問主辦單位，他們有一個算法，什麼一格站多少人，幾公尺多少人等等，因為他自己沒辦法知道。



關於按照目前的民調趨勢，侯賴之間的差距衹有五趴以下，有沒有可能最後操作棄保選票的可能，趙少康說，他不知道，最後還是要看選民。他覺得，這個棄保很難操作，如果選民覺得應該集中力量，然後最高目標是下架民進黨，那選民自動會集中選票。如果選民覺得下架民進黨不重要，他就是要支持他要支持的人，然後選票分散了，那大概就很難下架民進黨。他覺得，這是一個簡單的數學問題，但是現在選民自主性很高，還是要看他們自己。



關於目前國民黨內參民調有沒有領先或真的黃金交叉，趙少康說，他表示民調目前都滿膠著的，有時候領先，有時候又差一點。所以，怎麼樣突破，他想雙方可能都在想這個問題。最後的19天，看到底怎麼能突破這種膠著的狀態，他想最後還是選民要決定。當然，各有各的基本盤，基本盤看起來是蠻穩定的，現在就看中間選民往哪裡跑，往這邊還是往那邊，那就決定了選舉的成敗。

