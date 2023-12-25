趙少康、羅智強促賴清德　對死刑表態

國民黨2024副手候選人趙少康(右二)與“立委”候選人羅智強(右一)等人在戶外開講。(照片：徐弘庭臉書) 中評社台北12月25日電／2024大選倒數，廢死議題又成為討論焦點。中國國民黨大選副手候選人趙少康25日和台北市六選區（大安）“立委”候選人羅智強合體向市民開講。趙少康表示，民進黨有本事就立法廢除死刑，又不敢，實在很不應該。羅智強則批評，藍白對於死刑都已說明主張，卻不見民進黨候選人賴清德主張，請賴表態。



根據《中時新聞網》報導，趙少康指出，法律規定有死刑，就應該按照規定執行，否則法官判死刑卻不執行，就是輕視法律、雙重標準，且現今台灣社會不適合廢除死刑，死刑仍一定有的遏阻作用，不能只注意加害人的權益，遺漏被害人的心聲，被害人才是真正的受害者，民進黨有本事就立法廢除死刑，但又不敢，實在很不應該。



羅智強則說，大安區要選出能夠尊重民意的“立委”，國民黨台北市議員楊植斗委託民調公司作出民調，顯示73%大安區民反對廢死，僅11%支持廢死，而對手苗博雅是廢死大將軍，已經是違反73%民意。



他喊話，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲都對死刑提出想法，但沒有看到賴清德的主張，請賴不要逃避，對死刑表態，面對提名廢死大將軍，也請苗博雅面對大安區民意。