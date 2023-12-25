中評現場：藍營外交感恩茶會　展現必勝決心

國民黨主席朱立倫出席行憲紀念日外交感恩茶會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨國際部和副主席25日下午在台北市的天成大飯店舉辦了“行憲紀念日外交感恩茶會”，邀請了國民黨執政期間的“外交”人員參加，表達對他們的敬意和感謝。國民黨主席朱立倫和國民黨2024大選副手候選人趙少康也都蒞臨致詞，展現國民黨對“外交”的重視和勝選決心。



現場的氣氛非常熱鬧，大量的媒體記者和攝影師湧入採訪，不斷地拍照和錄影，希望捕捉到每一個精彩的畫面和聲音。茶會的主持人和嘉賓們也都精神飽滿，用有力的語氣和豐富的內容，呼籲大家支持國民黨的2024大選組合，讓國民黨重返執政，為台灣的國際地位和安全謀求最大的利益。



茶會的另一個亮點是，現場有販賣一些競選的小物，包含國民黨這次不分區“立委”的藍白夾克，以及設立恢復黨籍的註冊點，讓有意願的人士可以即時加入國民黨的行列，並且為國民黨的競選造勢。



趙少康和朱立倫進場時都逐一繞場一周和會場內的人事寒暄，並且受到現場與會人士熱烈的歡迎，大家都對他們打氣加油，並喊聲要他們一定要贏。重新拿回執政權，或下架貪腐政權等打氣的話語，不斷地響起，顯示了國民黨的團結和信心。趙少康因行程繁忙致詞後就離開，沒和朱立倫見面，但他們都表示，他們之間的合作非常順暢，沒有任何問題，也相信國民黨推出的侯康配會得到民眾的支持和信任贏得大選。