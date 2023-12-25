賴清德3度輔選許淑華　抱娃展人氣喊和平

民進黨2024候選人賴清德到台北市信義區松山進安宮參香祈福，並輔選同黨“立委”候選人許淑華。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月25日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，民進黨候選人賴清德2個月內三度到台北市信義、南松山選區輔選“立委”候選人許淑華。25日下午偕許淑華拜廟，並親切抱娃，合照來者不拒，展現比以往親民態度。賴清德除大力講述許淑華的甘苦奮鬥史，再度提台海要和平，更強調“為了‘中華民國′福祉，我對和平有理想！”



賴清德今日下午來到位在台北市信義區的松山進安宮參香祈福，並輔選許淑華，與會的還有民進黨台北市黨部主委張茂楠、台北市議員李建昌、許家蓓、洪健益、張文潔、進安宮主委、當地里長等，現場約500人。許淑華參選的台北市第七選區（信義、南松山）對上中國國民黨徐巧芯，松信區過去被認為藍大於綠，許淑華選情較吃緊。



賴清德此次拜票較以往來得親和，隨扈並未強力阻擋，大批鄉親湧入，賴清德與許淑華進場、離場時，皆與民眾、商家一一握手，面對合影也來者不拒，還輪流抱起2名小朋友開心合照。



賴清德上完香後致詞表示，祝大家聖誕節平安，他是來為許淑華加油打氣，許淑華出生基隆，獨自來台北半工半讀打拚，還曾擺過路邊攤，很勇敢、甘苦，大家一定要好好支持許淑華。



賴清德提到，面對大陸威脅，一定要團結台灣人民，台灣是愛和平的“國家”，大家要合作，為了“中華民國”福祉，他對和平是有理想的，但需要各位的力量，拚經濟、顧民主，讓台灣安全、印太和平。



賴清德說，他在當“國會”“立委”時，不貪污、清清白白，他執政一定懲罰貪污，要清廉的政府，與美國等國際社會合作經濟很重要，他也會幫助許多家庭困難的小孩，補貼學雜費、栽培小朋友成為未來的人才。馬英九政府時期推動的長照1.0，沒有蔡英文推的2.0好，如今長照據點多達1萬多個、長照員也大幅提升改善。蔡英文投資250億元新台幣，若他執政就推長照3.0，繼續增加據點、推廣公立安養中心，大家可上網看他的政見，他與副手蕭美琴一定保台灣民主和平、穩定向前行。



許淑華說，謝謝賴醫師來信義輔選她多次，這選區不再是中國國民黨的鐵板一塊，不分藍綠，要選會做事、對的人，她提的政見中，疫苗自費將列在所得稅裡，賴一定照顧兒童，她也長期關心動保，現在與對手徐巧芯選情就差一點，請大家全力支持。