黃載皓：花落不怨風 韓國新外長與韓國外交

韓國新外長提名人趙兌烈 中評社首爾12月28日電（作者 黃載皓）趙芝薰是經歷過日本殖民時期，韓國著名的散文家和詩人，韓國人在學生時代都至少學過或聽過一次他的詩——《落花》。詩人看着落花，吟唱著 "人生的無奈和悲哀"，但我從沒想過今天會在韓國外交的語境中引用到這首詩，被提名的新的外交部長趙兌烈是趙詩人的第三個兒子，第一句“花落不怨風”讓我患上了職業病，韓國外交失敗了，那也不會怪環境吧？



在20日的首次媒體接觸中，趙兌烈展現了對中國的新認識。他說："中韓關係和韓美同盟一樣重要，我會想辦法以和諧的方式維護雙邊關係。"他還說："韓美同盟、韓日關係、韓美安保合作確實被上屆政府有些忽視，尹政府以韓美、韓日為重點，恢復這些關係。這是一種為了平衡向左的鐘擺而向右轉的現象。"他說。



與尹錫悅政府就職以來韓美日三國關係不斷加強的趨勢相反，趙兌烈的講話表明了改善韓中關係的意願，由於上個月在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上沒有舉行韓中峰會，今年底的韓中日三國峰會也沒有順利成行，趙的講話被視為一次值得歡迎的承認和發言。



"中方似乎認識到了中美競爭的各種外溢效應對韓中關係不可避免的影響。"趙兌烈在談到他去年訪問期間的印象時說。但印象歸印象，感性認識與實際國家利益是不同的。今年上半年，在中美關係不好的時候，韓國的戰略價值很高，但在中美關係改善的時候，韓國的價值很低。當時是對的，但現在再這樣說就不對了。因此，尹錫悅第一任期的外交應該像自然規律一樣發生變化。對此我有五個期待：

