陳清茂號召韓粉挺柯　林佳新：影響力有限

林佳新。（中評社 資料照） 中評社台中12月26日電（記者 方敬為）韓流期間被稱為“韓粉五虎將”之一的高雄市前鳥松里長陳清茂號召韓粉挺台灣民眾黨柯文哲。同屬挺韓大將的雲林縣菜農林佳新接受中評社訪問表示，韓尊重陳清茂的意向，但對於以韓之名策動支持者挺柯，相對忌諱，所以韓國瑜23日凱道造勢時，也以行動以正視聽。他認為，陳舉動確實會分散泛藍選票，但主流韓粉仍追隨韓國瑜，陳的影響力有限。



林佳新，中國國民黨籍，在雲林縣從事農業，2018年九合一選舉時，表態力挺前高雄市長韓國瑜而聲名大噪，被韓粉稱為“最強菜販”，曾代表藍營角逐2020台中市第一選區“立委”選舉。



陳清茂因為對國民黨大選候選人侯友宜不滿，號召韓粉挺柯文哲，23日並在高雄市舉辦造勢大會，主辦單位宣稱湧入5萬人相挺，氣勢驚人，相關效應各界關注。



對於陳清茂號召韓粉支持柯文哲，林佳新認為，陳清茂有其個人考量，他都予以尊重，陳過去挺韓的立場，他堅信不疑，因為畢竟是當初陪一起淋過雨的人，大家都是韓家軍，韓國瑜也很認同、欣賞陳清茂。現在因為個人選擇不同，韓也尊重陳清茂的選擇，只是陳清茂以韓之名去策動韓粉，這確實比較讓韓國瑜感到忌諱。



林佳新指出，韓國瑜在2024大選的當中已做出選擇，就是支持國民黨、幫助猴康配，韓國瑜既然已承擔起藍營不分區“立委”名單第一名，當然在態度上沒有模糊空間，對於過去的朋友，例如陳清茂的立場與選擇都予以尊重，可是號召韓粉的行為有刻意模糊之嫌，所以韓國瑜23日在凱道造勢時，也以行動以正視聽，帶著多位韓粉直播主，現身侯友宜台北凱道造勢的舞台上，向外界宣告誰是正牌。

