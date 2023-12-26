陳清茂加碼號召韓粉挺柯預計30日台中造勢

陳清茂號召韓粉挺柯文哲，高雄造勢湧現不少支持者。（台灣民眾黨提供） 中評社台中12月26日電（記者 方敬為）韓流期間被稱為“韓粉五虎將”之一的高雄市前鳥松里長陳清茂號召韓粉挺台灣民眾黨柯文哲，23日在高雄市造勢，湧入大批支持者，主辦單位宣稱有5萬人相挺，氣勢驚人，陳清茂宣布加開台中場，預計30日在台中市東區閒置土地登場。不過國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜已透過行動表態力挺侯康，做出切割，是否影響台中場的造勢量能，值得觀察。



陳清茂因為對國民黨大選候選人侯友宜不滿，號召韓粉、柯粉、郭粉“三粉集結”力挺柯文哲，23日並在高雄市舉辦造勢大會，主辦單位宣稱湧入5萬人相挺，相關效應各界關注。



由於造勢活動告捷，陳清茂也宣布，預計30日將在台中市加開造勢活動，同樣號召韓粉集結挺柯，已透過民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹尋覓合適的地點。該造勢活動除了能夠觀察韓粉支持意向，某方面也可以顯現柯文哲在中台灣的支持程度。



江和樹向中評社證實，陳清茂確有透過他籌辦造勢活動，目前已著手相關事宜，鎖定鄰近台中火車站位在東區的閒置土地，該地點交通方便，靠近舊市區，以利支持者自行前來。



值得注意的是，韓國瑜本人對於陳清茂的行為已透過行動切割，並表態力挺侯康，韓23日出席侯康凱道造勢晚會，帶著多位韓粉直播主登台，宣示意味明顯，是否影響台中場的造勢量能，也成為一大看點。

