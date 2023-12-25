京津冀簽署自貿試驗區協同發展行動方案

中評社北京12月25日電／京津冀三地25日在河北雄安新區共同簽署《京津冀自貿試驗區協同發展行動方案》，並發佈系列協同創新成果，以扎實舉措推進京津冀三地自貿試驗區協同發展。



新華社報導，方案指出，接下來京津冀三地自貿試驗區將重點實施5大行動共16條具體舉措。貿易投資自由化便利化協同提升方面，將建立海關監管協作機制，深入推進智慧海關建設，提升京津冀口岸通關便利化水平；三地港口協同發展互聯互通方面，建立京津冀陸港、空港、海港協作機制；金融創新協作發展方面，推動京津冀三地自貿試驗區金融機構加強聯繫，為自貿試驗區內主體提供綜合金融服務；產業融合發展協作推進方面，廣泛集成各類監管數據資源，加強產業合作平台建設和技術市場融通合作；資源便捷流動協同促進方面，建立完善京津冀自貿試驗區協同創新機制，支持三地自貿試驗區“信息共享、創新共推、模式共建”。



此外，京津冀共同發佈了“1+5+18”系列協同創新成果，即1個《京津冀自貿試驗區協同發展報告》、5個分領域專題報告和18個京津冀自貿試驗區協同制度創新案例。



《京津冀自貿試驗區協同發展報告》梳理總結了京津冀三地自貿試驗區在貿易投資、產業發展、通道物流、政務服務、要素流動等5個方面協同發展的制度創新成果，分析了三地自貿試驗區協同發展面臨的形勢和任務，提出協同創新的對策建議。5個分領域專題報告總結了近年來相關領域推動京津冀協同發展中取得的成效。



18個京津冀自貿試驗區協同制度創新案例中，三省市分別包含6項，包括京津冀知識產權“三協同”“三維”保護體系、京津冀代謝性疾病基本公共服務標準化模式、率先建立綠色租賃評價機制服務京津冀綠色低碳產業發展等多方面內容。