台北藍軍有優勢？綠主委張茂楠：沒永遠鐵板

民進黨台北市黨部主委張茂楠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，台北市8個“立委”選區，目前綠4席，藍3席，1席缺額。民進黨台北市黨部主委張茂楠接受中評社訪問表示，他仍樂觀要拚8席全上，隨著時代進步，不會有選區永遠是藍營鐵板一塊，要劃破藍綠、打破黨派之分，有信心靠政見，還有民進黨候選人賴清德加持，翻轉台北藍大於綠的意識，激戰區都有望低空飛過關。



張茂楠，台灣大學政治學系碩士，歷任4屆台北市第三選區（松山、信義）議員、3屆安平里長、民進黨台北市議會黨團總召、幹事長、台北市中藥商公會理事長、台北市苗栗縣同鄉會理事長等職，女兒為台北市議員張文潔。在黨內被歸為英系。



張茂楠表示，他要拚台北市8席全上，雖有領先區與激戰區，但目前看起來，每個“立委”候選人與賴清德台北市競選總部、賴清德全台競總，都有積極凝聚共識，從上到下，里長、議員、“立委”等，整個氛圍都帶動起來。他25日上午就與民進黨“立委”候選人謝佩芬、高嘉瑜站路口，有信心讓支持者回流，會樂觀看待、持續進步，他都有信心讓激戰區低空飛過、贏得勝選。



記者詢問，綜合各界分析，民進黨台北市第一選區（士林、北投）吳思瑤、第二選區（大同、南士林）王世堅、第五選區（萬華、北中正）吳沛憶較有贏面；其餘5區包括第三選區（中山、北松山）謝佩芬、第四選區（內湖、南港）高嘉瑜、第六選區（大安）社會民主黨苗博雅、第七選區（信義、南松山）許淑華、第八選區（文山、南中正）王閔生較吃力，藍營較強？



張茂楠分析，沒有永遠國民黨鐵板一塊，不會沒有扭轉的機會，整個時代都在變化進步中，人民對“立委”的要求更高，不是只有耍嘴皮子，而是要有料、政見、未來的理想與服務精神，很多人現任老的國民黨“立委”出一張嘴，老了又不肯退，要如何捍衛台灣？



張茂楠說，有“立委”很少去“立法院”，不開會或拒絕開會，那也等於放棄“立委”職權，是零分的，就像許淑華的基層服務，是有望翻轉；另外謝佩芬的選區也有機會打贏藍委王鴻薇，有提居住正義、老舊房屋改建政見；港湖區的汐止民生線延宕很久，高嘉瑜都有監督。