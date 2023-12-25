柯文哲農地欠稅　陳佩琪補繳稅款34554元

陳佩琪去銀行補繳稅款。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北12月25日電／台灣民眾黨2024候選人柯文哲農地爭議延燒，柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書發文表示，今天去銀行補繳稅款，這是遊覽車公司最近向稅捐處補報的收入，我們這三年來共收到269140元，三張扣繳憑單共需補繳34018元，加計利息一共34554元，今天已如期繳納完畢。



陳佩琪還提到，上星期六有媒體質疑她更改不動產明細，她從來不曾動手改過下載來的不動產資料，但存款數額我會更改是真的，雖然“監察院”都說以下載來的11月1日的存款數額為申報基準即可，但她還是會把它改成申報前一天的數額。還提到，像之前我們購買的基金中曾有小小一部份、名字有“中國”和“大中華”的，那時媒體就會利用這個題材打我們說“舔中賣台”，“紅檳榔”、“叉燒包”的，當時就建議執政黨、“金管會”乾脆把“抗中保台”發揮到極致，只要有中字輩的基金通通禁掉算了，省的有人踩雷。



以下為陳佩琪臉書全文：



今天跟醫院請假一天，目的是要去銀行和稅捐處辦理稅務， 所以昨天屏東恆春西門廣場開講活動後，甘脆偷懶一下，和先生夜宿高雄一晚，今天一大早再趕回台北。



昨晚車城和恆春的落山風很大，但大家仍一致邁開步伐，沿途喊口號，一路前進，期間不斷有民眾跑出來對我們喊加油，心想這就是我們的隱形支持者， 也是我們勝選的最大利基。



在這如此熱烈的氣氛中，不知不覺就抵達終點， 快到終點站時，人潮越聚越多， 形成一條長長的人龍， 我開玩笑的跟志工朋友和柯粉們說，你們都在外面打拼，難怪那種只在上班日做的純市話民調我們都很低， 就算加入手機，柯粉和志工也無暇去接吧。



沿途上我都跟他們說：“加油！一起走下去，我們一定贏，就像先生的一日雙塔一樣，他說兩腳繼續踩下去，最後一定會實現願望。”



今天去銀行補繳稅款，這是遊覽車公司最近向稅捐處補報的收入，我們這三年來共收到269140元，三張扣繳憑單共需補繳34018元， 加計利息一共34554元， 今天已如期繳納完畢。



過去每年報稅，我都是用自己的自然人憑證從讀卡機上下載當年度的所得資料，然後直接上傳，這樣幾分鐘就做完，快速又方便， 心想台灣e 化這麼好，先生每年都有多筆演講費和稿費，所以不會逐筆去詳看明細，過去人家常說夫妻報稅，要分別以雙方當報稅義務人， 試算看看哪種方式較節稅， 不過我通常無法做到， 因為要拿到他的自然人憑證， 真的很困難、很困難，他的理由總是“今日事、今日畢”，他說他每天一定要簽公文，而且一定要把公文簽完才回家，有次差點為這事跟他吵起來，我沒好氣地跟他說你簽公文， 我也要簽啊，不能有一天帶回來嗎？



有次“監察院”財產申報截止日(通常是每年的12月25日)快到了，他就是沒拿自然人憑證給我，我要脅他，再不給我，就不要報，等著“監察院”罰你錢，過去就是因為被“監察院”降級改敘才不當醫生的，他聽完就嚇到了，立刻叫幕僚去市長室電腦拔憑證給我，記得我也曾嘗試用自己的自然人憑證去“監察院”的網站讀取財產申報資料，但因我不是公職人員財產申報的對象，所以查不到。



“監察院”好幾年前就有來函問說是否同意自己的財產資料和“監察院”的申報網站做連結，我們當然是同意，心想以後就不用自己上網打字了，有時真的打字打到眼睛都快脫窗。



上星期六有媒體質疑我更改不動產明細，我要說我從來不曾動手改過下載來的不動產資料，但存款數額我會更改是真的， 雖然“監察院”都說以下載來的11月1日的存款數額為申報基準即可，但我還是會把它改成申報前一天的數額，心想醫院都這時入帳獎勵金，到時又說我哪一筆漏報什麼的，就像之前我們購買的基金中曾有小小一部份、名字有“中國”和“大中華”的，那時媒體就會利用這個題材打我們說“舔中賣台”，“紅檳榔”、 “叉燒包”的，當時就建議執政黨、“金管會”乾脆把“抗中保台”發揮到極致，只要有中字輩的基金通通禁掉算了，省的有人踩雷。



(我昨天真的有蒸熱包子帶到屏東喔， 不過到那裡是冷掉了，但那時正是傍晚六點鐘， 正是大家肚子正餓的時候， 難得看到老公吃的津津有味， 那是三重幸福市場的幸福包子喔！）