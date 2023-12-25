王金平公布挺侯康全台後援總會名單　展實力

挺侯康全台後援總會”完整名單。(照片：王金平辦公室提供) 中評社台北12月25日電／中國國民黨前“立法院”王金平本月7日點頭接任挺侯康全台後援總會總會長後，隨即展現黨內綿密人脈，不僅邀到前主席連戰、馬英九等人出任榮譽總會長外，36位副總會長人選更是邀集了黨內地方派系、議長系統、宗教團體，以及商業界代表，展現大團結氣勢。王金平今日公布後援總會名單，並強調，不論是榮譽總會長還是所有副總會長，大家都衹有一個目標，就是全力動員，在明年1月13日下架民進黨政府。



王金平今日發布新聞稿指出，接任“挺侯康‘全國’後援總會”總會長後，王金平深知此次“總統”選舉攸關台海和平、“國家”發展、人民安全，國民黨肩負此重責大任，一定要展開前所未有的團結決心，衹有全黨上下一致力挺“總統”候選人侯友宜、“副總統”候選人趙少康，才能下架民進黨政府，為台灣和平、發展再創生機。



為促成全黨大團結，在王金平一一拜會、爭取下，前黨主席連戰、馬英九、蕭萬長、前主席吳伯雄、前主席洪秀柱都欣然接任後援總會榮譽總會長職務；36副總會長更是義無反顧，投入這場撥亂反正的歷史之戰。



36位副總會長名單中，最引人注目的，當屬先前支持鴻海集團創辦人郭台銘角逐“總統”寶座的“挺郭派”人士，包括前台東縣議會議長吳俊立、屏東縣議會議長周典論、前雲林縣長張榮味，以及花蓮縣“立委”傅崐萁。



宗教界人士則有明光法師，以及前“金管會主委”、現任法鼓山護法總會總會長張昌邦；農漁會系統則有“中華民國”農會理事長黃瑞吉；體育界則有“中華民國”體育運動總會榮譽會長張朝國；教育界則有前“教育部長”、現任台灣教育大學系統總校長吳清基、台北城市科技大學董事長鄭逢時、台灣知識庫董事長邱昌其。



產業界則有冠軍建材集團董事長林榮德、燿華集團會長張平沼、異康股份有限公司董事長楊建綱、工信集團總裁潘俊榮，以及景岳生技股份有限公司董事長陳根德。



“挺侯康‘全國’後援總會”完整名單如下



挺侯康全台後援總會名單



榮譽總會長：連戰、馬英九、蕭萬長、吳伯雄、洪秀柱

總會長：王金平

執行長：李乾龍

總幹事：傅崐萁

北區召集人：李乾龍

中區召集人：江啟臣

南區召集人：柯志恩



副總會長(依姓氏筆劃順序排列)：



1.李和順

2.李乾龍(兼執行長及北區召集人)

3.李鴻源

4.江啟臣(兼中區召集人)

5.邱昌其

6.邱奕勝

7.吳俊立

8.吳清基

9.周典論

10.林文瑞

11.林宏宗

12.林敏霖

13.林榮德

14.卓伯源

15.明光法師

16.柯志恩(兼南區召集人)

17.侯彩鳳

18.洪允典

19.許修睿

20.張平沼

21.張昌邦

22.張建榮

23.張朝國

24.張榮味

25.張鎮榮

26.陳宗興

27.陳根德

28.黃瑞吉

29.傅崐萁（兼總幹事）

30.楊建綱

31.鄭逢時

32.潘一全

33.潘俊榮

34.蔣根煌

35.蔡鈴蘭

36.顏清標

