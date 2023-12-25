侯友宜赴佛光山　盼人與人共好、兩岸和平

侯友宜25日以新北市長身分前往高雄佛光山出席2023世界神明聯誼會盛會，受到熱烈歡迎。（照:侯友宜競選辦公室提供） 中評社高雄12月25日電／中國國民黨2024候選人侯友宜25日前往高雄佛光山出席2023世界神明聯誼會盛會，也到大樹鳳山寺、鳥松仁美保民宮等廟參香，所到之處，皆受到高雄鄉親熱情的歡迎。侯友宜表示，很高興可以到佛光山參加這次的盛會，今天所有的宗教，不分宗派、系統，團結在一起，就是延續星雲大師以前所提倡的世界大同精神，共營祥和的世界。



侯友宜以新北市長身分參加佛光山神明聯誼會祈福法會受到熱烈歡迎，佛光山住持心保和尚親自接待。“2023世界神明聯誼會”，今年逾900家宮廟報名，海外寺院、教堂亦共襄盛舉。



2023世界神明聯誼會“共生吉祥”25日在佛光山佛陀紀念館盛大登場，一連兩天的活動包括上供祈福法會、傳統藝陣演出，祈福法會及神氣文創市集，侯友宜今天以新北市長身分參加祈福法會，侯友宜致詞時也特別用雙手比出共生、共榮、共好的手勢，希望人與人之間可以共好，兩岸能夠和平，更許下心願，若將來當領導人，要團結台灣的每一個人不分你跟我善待對方，更不要分化和對立衝突。



侯友宜也說，自己有兩個願望，第一，期待台灣所有人都能夠彼此寬容、互相共好，凝聚讓宗教的力量，讓台灣可以變成華人世界最重要的宗教中心。第二，則是作為未來“國家領導人”，未來將團結所有台灣人，不分你我、不分族群，更不要分化、對立、衝突，共同保衛“國家”、讓每個人平安，也讓經濟越來越好。



侯友宜隨後也與“立委”候選人鍾易仲在高雄市鳳山區進行車隊掃街，民眾看見車隊經過興奮不已紛紛拿出手機拍照，跑步上前擊掌，還有民眾送上包子粽子祝賀當選，熱情非凡，沿途可見民眾紛紛站在二樓陽台、店家、小吃攤老闆放下手邊工作揮手比出3號OK手勢，開車族也搖下車窗比3表達支持，更有年輕機車騎士刻意停車拍照大喊加油，展現侯友宜高人氣。



掃街途中侯友宜也在高雄市黨部主委黃昭順陪同下前往赤山文衡殿及鳳山天公廟參拜，祈求國泰民安，風調雨順，在場支持者熱情高呼凍蒜力挺侯友宜。