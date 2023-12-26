12月25日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月26日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月25日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是發布會全文：



總台央視記者：今年是習近平主席提出構建人類命運共同體理念10周年。這一理念贏得國際社會廣泛認同和支持。同時我們也看到，陣營對抗、脫鈎斷鏈等冷戰思維大行其道，有評論認為世界正在分裂為“兩個陣營”。在此背景下，中方將如何推動構建人類命運共同體理念走深走實？構建人類命運共同體理念能為應對當前的全球性挑戰發揮什麼作用？



毛寧：十年前，面對深刻的世界之變、時代之變、歷史之變，習近平主席創造性地提出了構建人類命運共同體這一重大理念。十年來，構建人類命運共同體從理念轉化為行動，為維護世界和平提供了有力保障，為促進全球發展注入了強勁動力，為應對全球性挑戰匯聚起強大合力，得到國際社會熱烈響應。人類命運共同體連續七年寫入聯大決議，多次寫入上合組織、金磚國家等多邊機制決議或宣言，構建人類衛生健康共同體、網絡空間命運共同體、人與自然生命共同體等一系列重大倡議應運而生，帶動多個領域的全球治理取得重要進展。



當今世界，人類生活在同一個地球村，各國相互聯繫和彼此依存比過去任何時候都更頻繁、更緊密。面對各種緊迫的全球性挑戰，任何國家都無法獨善其身。構建人類命運共同體理念以和平發展超越衝突對抗，以共同安全取代絕對安全，以互利共贏摒棄零和博弈，以交流互鑒防止文明衝突，以綠色發展呵護地球家園，回應了各國人民求和平、謀發展、促合作的普遍訴求，找到瞭解決全球性問題的基本路徑。在構建人類命運共同體理念的引領下，中國提出並推動落實高質量共建“一帶一路”、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等重大倡議，願同國際社會一道建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，創造人類更加美好的未來。



伊拉克如道媒體集團記者：過去兩個月內，美國在伊拉克和庫爾德地區的軍事基地遭到40多起襲擊。中方作為伊拉克的經貿夥伴，是否擔心在伊中國企業的安全？



毛寧：伊拉克是中國共建“一帶一路”的重要合作夥伴，近年來中伊兩國務實合作不斷走深走實，給兩國和兩國人民都帶來了實實在在的利益。中方密切關注伊拉克安全形勢，願與伊方加強合作，共同保障兩國合作項目安全順利發展。



路透社記者：中國官方媒體今天發文評稱，菲律賓多次在中國南海相關海域侵權挑釁，傳播虛假信息，與域外勢力勾結破壞南海和平穩定。請問中菲雙方準備進行新一輪會談嗎？中方如何看待雙方發生海上武裝衝突的風險？

