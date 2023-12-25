美國會對也門胡塞武裝動手嗎？

中評社北京12月25日電／美國日前宣佈組建紅海護航聯盟，以應對也門胡塞武裝在該水域對國際商船的襲擊，並多次表示考慮對胡塞武裝發動打擊。胡塞武裝則連續在紅海襲擊“關聯以色列”的船隻，並稱若遭攻擊，必將進行報復。



新華社報導，分析人士指出，巴以衝突延宕，外溢風險不斷顯現，紅海水域緊張局勢令人擔心。不過，在是否對胡塞武裝動手這一問題上，美國自身顧慮重重，盟友各有考量，軍事介入恐以“防禦性”姿態為主。



組建聯盟



美國國防部長奧斯汀19日在巴林宣佈組建聯盟、執行代號為“繁榮衞士”的護航行動，以應對商船在紅海水域頻繁遭也門胡塞武裝襲擊。聯盟成員包括英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭等國。美國國防部發言人帕特里克·賴德21日表示，截至當日已有20多個國家同意加入。



另據媒體報導，美軍“艾森豪威爾”號航母戰鬥群已從波斯灣轉移到亞丁灣，靠近胡塞武裝活動的也門海岸。



自新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用導彈和無人機多次襲擊紅海水域目標。胡塞武裝表示，由以色列公司擁有或運營的，或懸掛以色列國旗的所有船隻都將是該組織襲擊的目標。美國近期多次表示，不排除對胡塞武裝採取軍事行動的可能性。



沙特阿拉伯政治分析人士阿卜杜拉·法拉傑認為，美國準備打擊胡塞武裝，一方面是展示對以色列的支持，另一方面也是為了保護美國及其盟友商船的安全。



紅海航線是世界上最重要的航線之一。由於受到胡塞武裝的襲擊，眾多歐洲石油公司的油輪和天然氣運輸船等選擇繞道而行，國際油價和天然氣價格紛紛上漲。分析人士指出，如果紅海及其周邊海域的危機擴大升級，國際供應鏈將遭受衝擊，導致全球商品價格上漲。



針對美國組建聯盟的舉動，也門胡塞武裝19日發表聲明說，美國主導成立的多國部隊無法阻止該組織對經過紅海的“以色列船隻”發動襲擊。

