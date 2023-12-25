中評社香港12月25日電／日經新聞中文網報導，中國的“貨拉拉”將進入日本市場。借助人工智慧(AI)讓貨主和卡車司機對接，通過根據供需靈活設定價格，運營企業的拉拉科技控股已經確立了全球最大物流平台的地位，將開拓物流供需緊張的日本市場。



“招募東京的司機”，11月13日拉拉科技的日本基地開始通過SNS(社交網站) Facebook招募司機。對象是持有獲得有償運送他人貨物許可的輕型貨車“黑色車牌”的司機。



通過官網或應用程序註冊，接受在線培訓，並提交駕駛證等必要文件，即可獲得配送工作。一般來說，從匹配服務來看，貨主和司機越多，雙方的對接就越容易。拉拉科技將利用世界最大平台的品牌號召力吸引用戶。



日本將從2024年4月起加強對司機超時工作的監管，相對於想要運送貨物的需求，運輸人員出現短缺的“2024年問題”令人擔憂。如果使用拉拉科技的服務，繁忙期的運費會上漲，配送後的空車減少的情況將增加。司機可以高效賺錢，還有可能挖掘新涉足者等潛在的運輸人員。



拉拉科技是2013年在香港創立的物流初創企業。借助AI徹底改變了過去基於電話的低效率的卡車對接方式，改變了物流的世界。無論是法人還是個人都可以發送貨物。閒時運費便宜，繁忙時運費高，這一點與“優步”等搭車應用一樣。



“貨拉拉”的國際品牌是“Lalamove”，以2014年的新加坡為開端，已經進入泰國和印度尼西亞等國家。包括法人和個人在內，全球約有1100萬貨主和約100萬司機註冊。美國調查公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的統計顯示，在同樣的服務領域，拉拉科技的全球市場佔有率為43.5%，以壓倒性優勢排在首位。



主要業務是在中國大陸的同一城市圈內的個別配送。與日本不同，使用中小型車輛不需要特別的“專業資格”，只要年齡在18～60歲、擁有相當於日本普通駕駛證的駕照就可以工作。