蕭美琴新竹搶年輕票　談美國科技管制政策

蕭美琴昨晚到新竹市舉辦青年見面會，積極搶攻年輕選票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月26日電（記者 盧誠輝）民進黨2024副手候選人蕭美琴昨晚到新竹市舉辦青年見面會，積極搶攻年輕選票，蕭美琴認為，美中貿易大戰背後所隱藏的是，美中在科技和軍事外交等領域全面性的競爭關係，尤其是在美國祭出科技管制政策後可能對台灣產生的影響，她強調在國際經濟趨勢裡信任的重要性。



蕭美琴昨晚到新竹市交通大學附近的和選旅飯店舉辦青年見面會，包括民進黨新竹市“立委”候選人林志潔、民進黨新竹縣第二選區“立委”候選人曾聖凱與多位民進黨新竹市議員都到場聽講，現場約有150名學生出席。這場青年見面會原由新竹清華大學國際關係自主學習小組主辦，但因場地始終喬不攏，最後改由蕭美琴競選團隊自行舉辦，學生改為以協助宣傳的方式參與。



“參選不是我預期中的事情”，蕭美琴一開場就試圖與年輕學子拉近距離，並向在場學生自我介紹表示，她在日本出生，在台南長大，爸爸是台灣人，媽媽是美國人，從小在閩南語和英語的環境下長大，直到國小才開始學普通話，也因此讓她奠定想要成為台美之間橋梁角色的想法。



蕭美琴表示，目前世界上有一些大的趨勢，30年世界在歷經冷戰過後的全球化，不要帶有有太多的管制，資金要去哪裡？人才要去哪裡？工作要去哪裡？其實是一個高度自由化的期間，但在這個過程當中，美國也發現全球化還是有一些不足的地方，還是有一些需要政府用政策去做的事情，不管是在全球化當中沒有獲利的一些群體也好，或者是國家的利益也好。



蕭美琴指出，全球化之後美國人也開始反省了，美國人覺得全球化造成他們的工作外流與資金外流，所以現在要把這些已經外流的產業與資金帶回來，也開始在透過晶片法、降低通膨法與基礎建設等相關法案，試圖要去改變，且美國也同時決定再也不做簽粹以關稅降低成本為主的國際貿易協定，美國以後要談貿易協定，要以提高標準的角度來跟國際去談新的貿易協定。



蕭美琴認為，美中貿易大戰背後所隱藏的是美中之間在科技和軍事外交等領域全面性的競爭關係，尤其是在美國祭出的科技管制政策可能對台灣產生的影響，也因此產生一些互信的問題，但在國際經濟趨勢裡信任是很重要的。



蕭美琴舉例，台積電今天能夠成功當然有很多元素，但是其中之一是台積電的商業模式是能夠被信任的，包括客戶信任、技術與營業秘密也都被保護，台積電有足夠的國際商業往來風評，因此才逐步建立起一個信任關係，更重要的是台積電的產品與科技發展應該是要用來改善人類生活，而不是被拿來做不好的事情，這一點在民主成熟的民主國家是非常在意的。