日檢方就安倍派收回扣疑雲詢問前官房長官松野

中評社香港12月25日電／關於日本自民黨安倍派（清和政策研究會）的政治集資宴會收回扣疑雲，25日從對相關人士的採訪獲悉，東京地方檢察廳特搜部已向前官房長官松野博一、前國會對策委員長高木毅以及前參院幹事長世耕弘成實施了詢問。3人均為安倍派幹部，接受詢問為自願。此外還向前文部科學相鹽谷立實施了詢問。安倍派被認為有組織地持續打造“小金庫”，檢方可能確認了對此事的參與。一系列事件發展到了向曾為岸田政權中樞的安倍派幹部等詢問情況的地步。



共同社報導，首相岸田文雄25日在經濟團體聯合會（經團聯）審議員會議上致辭，就收回扣疑雲表示“招致讓國民心存疑慮的事態，深感遺憾並衷心道歉”。



安倍派可能將議員方面所籌宴會券超出銷售指標的部分返還給了議員，最近5年形成了5億日元（約合人民幣2510萬元）左右的“小金庫”。



松野在安倍派的前身細田派，2019年9月至2021年10月擔任統管派內實務的事務總長。高木從2022年8月起擔任事務總長。鹽谷目前擔任安倍派主席。松野、高木、世耕3人均屬於安倍派掌權的“5人組”。



特搜部正以涉嫌違反《政治資金規正法》（不記載等）為由展開搜查。目前正在探討會計負責人的立案，作為事務總長收到了怎樣的報告成為焦點。松野、高木、世耕3人方面被認為在公訴時效未過期的截至2022年的5年間，各自收受了超過1000萬日元的回扣，鹽谷方面也收受數百萬日元。關於不記入自己相關政治團體的收支報告，似乎也在詢問時確認了認識。