英系大將黃金春轉挺侯　要替農民討公道

黃金春致詞。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）25日晚上在台大校友會館舉行的全台水利會意見表達會上，前民進黨中常委、挺英派大老、曾擔任過蔡英文大選的水利後援會的總會長黃金春，發表了慷慨激昂的談話。他表示，他本來對這次的選舉沒有太大的興趣，但是聽到侯友宜承諾，如果當選，就要替農民討回公道，要把水利會還給農民，這讓他感到非常期待，因為這是他終身的夢想。



黃金春回顧了他與民進黨的過去，他說，他一輩子為了民進黨而奮鬥，他也以為民進黨會支持農民這個弱勢群體，但是事實卻讓他失望。他指出，民進黨政府在“釋憲”後，竟然同意沒收農民的財產，簡直是國際笑話。他說，他曾經參加過“釋憲”的法庭，他發現有13個大法官是御用的法官，一個大法官隨手寫了一篇意見書，就認為沒收農民的財產是合憲的，這讓他感到非常氣憤。



黃金春說，他四十幾年來，一直為了農民的權益而努力，但是最後卻被民進黨出賣，跟民進黨政府打官司，到最後還失敗了。他說，他本來就不想再管選舉的事，但是他看到侯友宜提出的政見，他又重新燃起了希望。他說，侯友宜是一個公正的人，他承諾要把水利會歸還給農民，要還給農民他們應得的錢，這是一個好人，一個值得信任的候選人。



黃金春呼籲台灣的農民朋友，包括農會和水利會的會員，一共有180萬人，要把握這個機會，要自救，要用手上的選票，投給要給他們公道的候選人，就是侯友宜。他說，只要農民朋友起來，為了自己的權益，為了討回公道，那麼侯友宜一定會順利當選。他也希望，當選後的侯友宜，能夠照顧農民，能夠兌現他的承諾，能夠讓農民的權益回來。他最後期望，侯友宜能夠高票當選，讓邪不勝正，讓農民有一個美好的未來。

