王金平：侯康選情升　慶祝勝選的一定是我們

王金平致詞。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）國民黨2024年大選候選人侯友宜的全國後援會總會長王金平，在台大校友會館舉行的全台水利會意見表達會上，發表了熱情的致詞。他呼籲，水利會的代表們要把握這個機會，向侯友宜表達自己的心聲和意見，讓他知道水利會的困境和訴求，並替他主持公道們。他相信，只要大家齊心協力，2024年1月13日的大選放鞭炮慶祝的一定是我們。



王金平表示，他很高興見到各位水利會的朋友，並對他們過去在水利建設上的貢獻表示敬意。他說，水利會的工作不僅促進了農業的發展，也提高了農民的收入，但卻受到了政府的不公平對待，財產被沒收，主體性被剝奪，功能被削弱，農民的心聲被忽視。



王金平認為侯友宜是一位值得信賴的領導人，他對台灣的情勢和政策有清晰的瞭解和論述，他對族群的融合有深刻的體會和實踐，他對副手的角色有恰當的調整和尊重，他對“總統”的權責有嚴謹的執行和配合。



王金平呼籲，水利會的朋友們要把握這個機會，向侯友宜表達自己的心聲和意見，讓他知道水利會的困境和訴求，希望他能在當選後，主持公道，還給水利會應有的權利和財產，讓水利會恢復自己的主體性和功能，為農民服務。他說，水利會的朋友們也要全力動員，與農會和農民聯合起來，支持侯友宜和趙少康，讓他們能夠順利當選，為台灣帶來新的氣象和希望。



王金平表示，他相信侯友宜和趙少康的選情是一個上升的勢頭，他們的支持率已經與對手不相上下，甚至有超越的可能。他說，選舉是一個勢而已，只要大家齊心協力，就能創造奇蹟。他說，2024年1月13日，放鞭炮慶祝勝選的一定會是我們，也慶祝水利會贏來的正義。



侯友宜致詞時則表達了農民的關心和支持，並批評了民進黨的農業政策。他說，如果他當選，他會改善農業的環境，提高農民的收入，增加農民的人力資源，並為農民的產品開拓更多的市場。他呼籲農民在大選中投票給他，讓他能為農民和台灣發聲，打破民進黨的不公不義。