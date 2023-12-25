柯打韓粉牌　王金平：都是自己說誰也不知道

王金平受訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月25日電（記者 俞敦平）對於民眾黨2024大選候選人柯文哲在高雄造勢大打韓粉牌，王金平受訪時表示，趙少康先生曾經說過，真正的韓粉都已經來支持侯友宜了，所以他們自己有信心就好。他說，選舉的事是每個人要怎麼去創造不同的支持者，到底是郭粉、韓粉還是柯粉，反正都是自己說的，誰也不知道。



國民黨2024大選候選人侯友宜25日在台大校友會館舉行的全台水利會意見表達會上，獲得眾多水利會的會員支持。侯在會上公開承諾，如果當選，將推動修法，讓水利會回歸到原狀，恢復自治的體制。侯友宜全台後援會總會長王金平接受記者訪問時，也談到了他如何拉攏原本力挺民進黨的水利會倒戈挺侯。



王金平表示，水利會自從由蔡政府接管之後，造成水利會的會員和主事者非常不滿，也讓農民覺得他們的權利受損很大。他們都期待能夠回歸專業，讓水利會能夠發揮其功能和效益。王金平指出，雖然“憲法”法庭認為水利會修法是合憲的，但這只是針對當時的修法而已，並不影響未來再修回來的可能性。他說，修法的工作是屬於立法的範疇，而“憲法”法庭的解釋是另外一回事。他強調，侯友宜當選的話，他會極力推動水利會回歸到原狀，這是大家共同的心聲。

