仉桂美：台選前一天常出事　還有投票箱問題

中國文化大學政治系兼任副教授仉桂美。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）針對2024大選，前“監察委員”仉桂美向中評社分析，台灣每次大選前常出事，例如2004年陳水扁兩顆子彈，2000年宋楚瑜興票案，2008年馬英九特別費案。台灣的選舉我們不大有信心，甚至後面還有投票箱的問題。民進黨很多打法不磊落，既然有了這麼多教訓，中國國民黨侯康配應該做好準備，堅持到最後一秒。



仉桂美為政治大學政治學博士，曾任“監察委員”、“中選會”委員、公務人員保障暨培訓委員會委員，現為中國文化大學政治系兼任副教授、開南大學法律系兼任副教授。她目前是新黨不分區“立委”候選人，排第二。



仉桂美表示，2024大選因為藍白合花了很多時間，但是藍白合的方向是正確的，當然後來很遺憾沒有合，儘管如此，選舉走到今天還算沒有太大的失誤，當然柯文哲後來抽腿，至少國民黨也整合出來的。



仉桂美指出，過去大選經常在最後一天出事，例如2004年兩顆子彈，2000年有興票案，2008年有馬英九特別費案，所以台灣的選舉我們不大有信心，甚至後面還有投票箱的問題。



仉桂美表示，她擔任“監察委員”期間，有查過2018台北市長選舉，那一次柯文哲對上國民黨丁守中，當然比較遺憾的是，那次選舉綁了多項公投，台北很多地方的票送到選務中心時已經深夜2時，這史無前例。



仉桂美指出，當然有些投票所很奇怪，記得士林那邊很特別，因為士林區最後按指紋領票（領選票時如果沒帶印章，可以按指紋領選票）的比例很高，可是監察權調查有期限，沒有檢察官的調查權，選票我們是調不到的，該案後來移送檢調偵辦，最後檢調簽結，所以我們的選務工作很多程序必須更透明，一般選民無法發揮真正的監票功能。