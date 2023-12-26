韓粉直播主轉挺柯？蕭敬嚴：只為蹭流量

國民黨前發言人蕭敬嚴接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月26日電（記者 張嘉文）2024大選進入最後倒數關鍵，藍綠白力拚。民眾黨柯文哲上周六在高雄造勢，號稱獲得不少韓粉相挺，究竟是否有韓粉倒戈挺柯的現象？中國國民黨前發言人蕭敬嚴向中評社表示，少數自稱韓粉直播主去挺柯，講實話這些人過去就是誰有流量就靠誰，過去是靠韓國瑜，所以自稱韓粉，現在看柯稍有流量，所以跑去靠柯文哲吃飯。



蕭敬嚴強調，現在列不分區“立委”排名首位的韓國瑜，等於是用準“立法院長”身份在全台輔選國民黨選將，更是力挺國民黨侯康配無庸置疑，真正支持韓國瑜的早就回歸國民黨，所謂韓粉挺柯的人，不能也不該再自稱韓粉，應該要改稱為柯粉了。



現年31歲的蕭敬嚴是東吳大學政治系畢業，曾是國民黨最年輕中常委、組發會青年部主任、青年團總團長、兩岸經貿文化論壇青年代表、黨副發言人等，曾被提名過不分區“立委”，曾參選新北市議員。今年8月請辭國民黨發言人。



柯文哲上周六在由昔日韓流五虎將的陳清茂幫忙在高雄舉辦“三粉大造勢”，五虎將之一的“貼紙哥”黃建豪也上台力挺柯，號稱現場4萬人相挺、線上同步收看最高6.5萬人。同一時間韓國瑜出現台北凱道的侯康配大造勢上，聲嘶力竭呼籲支持國民黨和侯康配。真假韓粉的議題引發討論。



蕭敬嚴接受中評社訪問時對此表示，他倒不擔心所謂韓粉跑去支持柯文哲這件事，這是個假議題，真正支持韓國瑜，聽韓號召的粉絲，完全不會有要轉投柯文哲的問題。



蕭敬嚴說，很不好意思的講，這些所謂韓粉直播主過去就是誰有流量就靠上去誰，過去是靠韓國瑜，所以自稱韓粉，現在柯文哲有流量，所以跑去靠柯吃飯，所以這些人會因為韓國瑜一聲令下而歸隊嗎？這可是關乎到生計問題，所以可能不知情的人想像太美好。