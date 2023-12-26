築牢數字經濟的通信“底座”

中評社北京12月26日電／發展數字經濟意義重大，是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇。數字經濟是以數據資源作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的經濟活動。



經濟日報發表中國科學院大學經濟與管理學院教授喬晗文章表示，通信網絡是數字經濟發展的關鍵基礎設施。十九世紀中期電報機的發明，改變了世界通訊方式。其後，通信技術發展經歷了有線通信、無線通信和光通信三個階段，通信速度、容量、質量逐步提高，覆蓋範圍逐步擴大，促進了信息傳播和共享，有效提升生產效率，進而推動經濟發展。近年來，移動通信和衛星互聯網建設全面提速，新一代信息技術與人工智能、區塊鏈、雲計算等相結合，推動社會快速進入數字經濟時代。新技術帶來新變革，催生新模式、新業態，經濟活動更加智能、高效、靈活，為經濟社會發展提供強勁動能和嶄新機遇。通信網絡是數據、信息的載體和流通渠道，是數字技術平台開發和應用場景建設的根基。通信網絡的發展水平、覆蓋範圍、服務質量等，直接影響著數字經濟的發展速度、規模、效率。



文章介紹，中國已逐步形成多層次、多元化的通信網絡產業生態，具有較強國際競爭力的產業鏈體系，覆蓋基礎層、技術層、應用層等產業鏈環節，行業上下游和內外部不斷產生交叉，實現跨界融合。基礎層方面，中國實施了“5G+工業互聯網”512工程，推動建設5G、物聯網、工業互聯網、人工智能等新一代信息基礎設施，為數字化轉型提供重要支撐。同時，積極參與全球通信網絡建設，例如數字絲綢之路、北斗衛星導航雙邊合作機制等，搭建互信、合作、共贏的橋梁。技術層方面，華為、中興通訊、大唐電信等通信設備企業在全球市場占有重要份額，為5G、物聯網等新技術的推廣和應用提供了先進解決方案。在終端設備、芯片、傳感器等領域，自主研發和產業化步伐不斷加快，國產智能手機品牌具備較強國際競爭力和影響力，芯片應用市場規模大、增速快，不斷實現技術突破，傳感器市場全球份額相對穩定。應用層方面，共享平台改變出行、消費和生活方式，直播電商、微信小程序等新業態用技術賦能商業，給消費者帶來更多購物選擇，本地生活服務平台促進消費並創造就業機會。通信網絡產業鏈的生態協作，既促進了內部循環發展，又與各領域數字化轉型相互賦能，構建起多元化的數字經濟生態圈。通信網絡為數字經濟提供了基礎設施、技術支撐、應用服務，同時，數字經濟的發展助推通信網絡實現轉型升級、創新發展和價值增長。



文章指出，通信網絡是數字經濟時代的關鍵基礎設施。要實現數字經濟高質量發展，應從以下方面築牢數字經濟的通信“底座”。



一是優化通信網絡建設，夯實數字經濟發展基礎。擴大下一代通信網絡覆蓋範圍，進一步提升城鄉、區域、行業普及度，提升網絡效率，保障信息傳輸穩定性和安全性，對重點行業和特殊應用場景給予重點支持，進一步賦能數實融合、助力數字化轉型。加大應急救災和社會安全治理通信技術研發投入和設施建設投入，提高衛星通信技術、無線通信技術和物聯網技術在應急管理領域的應用，建設高效、穩定、靈活的應急通信體系，為防災、減災、救災等提供有力技術支撐。



二是加強通信網絡安全保障，強化數字經濟安全體系。加強通信網絡安全領域頂層設計，建立健全數字經濟安全法治體系。重視下一代通信網絡安全技術和設備研發，提升數字經濟時代的國家安全體系和能力現代化建設水平。加強數字跨境安全風險管理，研發數據安全審查和保護技術，建立健全安全風險評估機制，不斷提高跨境數據流動監管能力。建立正負面清單制度，在確保數據安全和隱私保護的基礎上，實現高質量發展和高水平安全的良性互動。



三是加快通信網絡領域創新發展，賦予數字經濟高質量發展原動力。重視下一代通信網絡基礎理論研究和關鍵核心技術攻關，瞄准“卡脖子”問題和關鍵器件設計難題，掌握核心算法和軟件自主權，提高芯片和終端的自主可控水平，為下一代通信網絡的發展奠定堅實的技術基礎。緊密結合數字經濟的發展需求和特點，深入開展應用創新和場景探索，推動與人工智能、大數據、雲計算、物聯網、區塊鏈等新一代信息技術的深度融合，打造新型網絡架構和模式，為數字經濟各個領域和場景提供定制化、差異化、多樣化的網絡服務和解決方案。