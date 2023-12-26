中評社北京12月26日電／縣域是城鄉融合發展的重要切入點，也是實施鄉村振興戰略的主戰場。日前召開的中央農村工作會議提出，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，提升縣城綜合承載能力和治理能力，促進縣域城鄉融合發展。可以說，推進縣域城鄉融合發展，既是鄉村全面振興的內在要求，也是走中國特色鄉村振興道路的現實路徑。要理解和把握縣域城鄉融合發展與鄉村振興的實踐邏輯。



經濟日報發表南京林業大學農村政策研究中心主任高強文章分析，縣域城鄉融合發展是鄉村振興實現道路的進一步聚焦。城鎮化的最終目標是實現城鄉協調發展，鄉村振興也必須在城鄉互補互促中實現。推進縣域城鄉融合發展，不是不發展大城市，而是從帶動鄉村發展的維度上將重心放在縣域，以縣城為載體推進新型城鎮化和鄉村振興。



縣域城鄉融合發展是鄉村振興基本原則的進一步強化。實施鄉村振興戰略，必須按照鄉村建設規律和鄉村發展規律來組織和推進。推動縣域城鄉融合發展，進一步強化了實現鄉村振興必須堅持的基本原則，落實了縣域內整體部署城鎮和鄉村的發展要求，明確了縣域內配置資源要素的可行邊界，更符合縣域經濟的發展實際。



縣域城鄉融合發展是鄉村振興基本路徑的進一步明確。城鄉融合發展強調城市和鄉村有差異、無差別，重點在於以工補農、以城帶鄉，提倡優質資源向鄉村流動，推動城市基礎設施向鄉村延伸、公共服務等向鄉村覆蓋。把縣域城鄉融合發展作為鄉村振興的基本路徑，意味著要將城鄉資源在縣域內重新部署，統籌推進縣域內城鄉基礎設施一體發展和基本公共服務普惠共享。



文章指出，以縣域城鄉融合發展引領鄉村全面振興，不僅要有發展理念的更新，更要有實實在在的戰略舉措。這需要整體籌劃城鎮和鄉村發展，牢牢把握協同推進新型城鎮化與鄉村振興這一戰略主線。



——以城鄉統籌規劃布局為前提。新型城鎮化戰略和鄉村振興戰略都涉及城鄉人口遷移、國土空間布局、產業結構調整、基礎設施建設、公共服務供給、生態環境保護等縣域經濟社會發展的諸多領域。統籌城鄉協調發展，要堅持強弱項、補短板、抓重點的原則，實現以人為本的新型城鎮化高質量推進和以農業農村現代化為總目標的鄉村振興全方位實施，充分發揮規劃對縣域城鄉融合發展的指導約束作用。

